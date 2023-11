Communiqué officiel de VISA, INC.

Dans le rapport Holiday Edition Threats, Visa anticipe que les auteurs de menaces utiliseront des plans perfectionnés pour exploiter les informations des consommateurs pendant la période des fêtes et partage des trucs et astuces pour des transactions sécurisées

Visa Inc., un leader mondial des paiements numériques, a dévoilé aujourd'hui son rapport Holiday Edition Threats, qui anticipe une intensification des activités d’escroquerie pendant la période des fêtes dans les transactions aussi bien avec que sans présence de carte. Le nouveau rapport identifie les tactiques de fraude populaires attendues entre novembre 2023 et janvier 2024 en raison de l’augmentation rapide des activités de commerce en ligne et des dépenses en présentiel dans le commerce de détail et dans l’hôtellerie. Visa a par ailleurs dévoilé aujourd’hui sa liste des 10 meilleures habitudes que peuvent prendre les consommateurs pour faire des achats de manière sûre et sécurisée.

Les données et transactions historiques montrent que les auteurs de menaces s'en prennent aux consommateurs pendant la période des fêtes. En fait, les données de Visa montrent que, pour les principales catégories de commerçants ciblées par les fraudeurs, les taux de fraudes pendant les vacances 2022 ont augmenté de 11 % par rapport aux taux de fraudes en dehors des vacances et ont affiché une hausse de 8 % par rapport à la même période de l’année précédente1. Le rapport Holiday Edition Threats avertit que les auteurs de menaces chercheront à exploiter l’intérêt croissant des consommateurs et leur empressement à trouver des bons plans et des cadeaux uniques. Parmi les points saillants du rapport figurent :

Écrémage numérique : Du fait de l’augmentation des achats en ligne, il y a une plus grande possibilité que les escrocs parviennent à compromettre des données de comptes provenant de commerçants en ligne et à les monétiser.

Du fait de l’augmentation des achats en ligne, il y a une plus grande possibilité que les escrocs parviennent à compromettre des données de comptes provenant de commerçants en ligne et à les monétiser. Hameçonnage et ingénierie sociale : Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) depuis un an donnent aux auteurs de menaces la possibilité de créer des campagnes de hameçonnage hautement personnalisées, rendant plus difficile pour les consommateurs la détection des faux. Les escrocs créent également des sites web de hameçonnage, souvent en utilisant le malvertising (publicité malveillante) et d’autres tactiques illicites d’ optimisation de moteur de recherche sur des sites web du commerce de détail ou de service pour appâter les victimes.

Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) depuis un an donnent aux auteurs de menaces la possibilité de créer des campagnes de hameçonnage hautement personnalisées, rendant plus difficile pour les consommateurs la détection des faux. Les escrocs créent également des sites web de hameçonnage, souvent en utilisant le (publicité malveillante) et d’autres tactiques illicites d’ sur des sites web du commerce de détail ou de service pour appâter les victimes. Clonage de cartes dans les DAB/points de vente : En raison de l’augmentation de la fréquentation des commerces traditionnels et des DAB, les auteurs de menaces cibleront certainement les DAB et les terminaux de point de vente avec des attaques de skimming.

En raison de l’augmentation de la fréquentation des commerces traditionnels et des DAB, les auteurs de menaces cibleront certainement les DAB et les terminaux de point de vente avec des attaques de skimming. Fraude par contournement et fourniture de codes d’accès à usage unique : Visa a identifié de nombreux stratagèmes de contournement des codes d’accès à usage unique pour accéder aux comptes de titulaires de cartes. Dans ce stratagème, des modèles de codes d’accès à usage unique sont envoyés aux victimes, qui semblent être associés à l’achat souhaité.

Visa de nombreux stratagèmes de contournement des codes d’accès à usage unique pour accéder aux comptes de titulaires de cartes. Dans ce stratagème, des modèles de codes d’accès à usage unique sont envoyés aux victimes, qui semblent être associés à l’achat souhaité. Vol physique : Les auteurs de menaces pourront tenter de voler physiquement des cartes de paiement et/ou des téléphones à des consommateurs peu méfiants dans des commerces de détail très fréquentés, des centres commerciaux ou des parkings.

« Les malfrats se préparent toute l’année en prévision de la saison des achats de Noël, profitant de l’augmentation de l’activité et de consommateurs qui baissent la garde alors qu’ils recherchent le cadeau parfait », a déclaré Paul Fabara, directeur de la gestion du risque chez Visa. « Chez Visa, nous avons à cœur d’assurer la sécurité et la fiabilité et promettons une surveillance des menaces 24h/24 et 7j/7, même pendant la période la plus animée de l’année. Les consommateurs peuvent avoir l’esprit tranquille pendant cette période des fêtes en sachant que l’équipe de spécialistes de Visa travaille 24 heures sur 24 pour empêcher la fraude dans son élan. »

10 habitudes pour aider les consommateurs à acheter en toute sécurité

L'article 10 Habits for Good Security Hygiene de Visa peut guider les consommateurs qui prévoient d’effectuer des achats pendant cette période des fêtes en leur conseillant des bonnes pratiques pour rester en sécurité. Parmi les points importants des conseils de Visa figurent :

Une double vérification de la réputation et de l’authenticité des commerçants : Restez fidèles à des commerçants de confiance, que vous connaissez bien. Si vous envisagez d’effectuer un achat dans une boutique que vous ne connaissez pas, effectuez des recherches pour vérifier sa réputation et son authenticité.

Restez fidèles à des commerçants de confiance, que vous connaissez bien. Si vous envisagez d’effectuer un achat dans une boutique que vous ne connaissez pas, effectuez des recherches pour vérifier sa réputation et son authenticité. Sécurisez vos informations personnelles : Assurez-vous que le site web utilise une technologie sécurisée. Lorsque vous êtes à l’étape du paiement, l’adresse du site web doit commencer par 'https://'. Le 's' signifie sécurisé et indique que vos données sont chiffrées et envoyées via une connexion sécurisée.

Assurez-vous que le site web utilise une technologie sécurisée. Lorsque vous êtes à l’étape du paiement, l’adresse du site web doit commencer par 'https://'. Le 's' signifie sécurisé et indique que vos données sont chiffrées et envoyées via une connexion sécurisée. Évitez les réseaux Wifi publics lorsque vous effectuez des achats : Les réseaux Wifi publics sont souvent non sécurisés, ce qui permet aux pirates informatiques de voler plus facilement vos informations. Utilisez toujours une connexion Internet privée sécurisée lorsque vous effectuez des achats.

Les réseaux Wifi publics sont souvent non sécurisés, ce qui permet aux pirates informatiques de voler plus facilement vos informations. Utilisez toujours une connexion Internet privée sécurisée lorsque vous effectuez des achats. Méfiez-vous des offres qui semblent trop belles pour être vraies : Les offres présentes sur des sites web et dans des courriels non sollicités peuvent souvent être trop belles pour être vraies, en particulier les prix extrêmement bas pour des articles difficiles à obtenir. Les consommateurs doivent se méfier de ce genre d’offres, car c’est souvent le cas.

Chez Visa, la sécurité et la fiabilité sont au cœur de nos préoccupations toute l’année. Ces cinq dernières années, la société a investi plus de 10 milliards de dollars dans la technologie, notamment pour réduire la fraude et renforcer la sécurité des réseaux. Plus d’un millier de spécialistes dédiés protègent le réseau de Visa contre les logiciels malveillants, les attaques jour zéro et les menaces internes 24h/24, 7j/7 et 365j/an. En fait, durant les six premiers mois de 2023, Visa a contribué à bloquer de manière proactive 30 milliards de dollars de fraude, empêchant ainsi de nombreuses personnes de courir le risque d’une potentielle transaction frauduleuse, sans même le savoir. Nous encourageons les consommateurs à rester vigilants pendant cette période et de considérer les endroits où ils font des achats et avec qui ils partagent leurs informations pour les conserver en toute sécurité.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

1 Parmi les principales catégories de commerçants figurent l’amélioration de l’habitat et l’approvisionnement domestique, les télécommunications, les activités interentreprises (B2B), les soins de santé, l’automobile, le divertissement, l’éducation et l’État, le logement, les assurances, les compagnies aériennes, ainsi que les pharmacies.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231116714599/fr/