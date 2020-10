Visa Inc. : La course aux fintechs

L'acquisition de YellowPepper accélérera l'adoption de la stratégie de réseau de Visa et son objectif de devenir un point d'accès unique pour lancer tout type de transaction pour tous et partout, notamment en réduisant considérablement les délais, le coût pour les émetteurs et en renforçant la sécurité des transferts.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'acquérir YellowPepper et de voir comment cette acquisition renforce la trajectoire de croissance de nos activités en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette acquisition va accélérer la capacité de Visa à créer des solutions de paiement numérique innovantes et accessibles à tous qui donnent du pouvoir aux consommateurs et aux entreprises, leur permettant ainsi de prospérer socialement et économiquement ", a déclaré Eduardo Coello, président régional de Visa Amérique latine et Caraïbes.

La valeur de cette acquisition n'a pas encore été divulguée. L'opération devrait être conclue dans les prochaines semaines.

On notera par ailleurs que l'acquisition de Plaid par Visa serait dans le viseur des autorités de la concurrence américaine. En effet, suite à l’accord de 5,3 milliards de dollars pour racheter Plaid - une fintech qui fournit des connexions entre plus de 11 000 banques et sociétés de services financiers et plus de 200 millions de comptes de consommateurs - le ministère de la justice pourrait décider de poursuivre Visa pour bloquer l'acquisition. Une enquête serait en effet en cours afin de déterminer si Visa créerait ou maintiendrait une situation de monopole après ce rachat.

Plus précisément, Plaid permet aux banques et aux sociétés financières de se connecter aux différents comptes des consommateurs qui, avec la permission des utilisateurs, vont agréger leurs données de dépenses, de consulter les soldes et de vérifier d'autres informations financières personnelles. Parmi ses clients et partenaires figurent Venmo, le service de transfert d'argent numérique appartenant à PayPal Holdings Inc ou encore l'application de trading Robinhood Markets Inc.

Selon le rapport Nilson sur les transactions réalisées par carte de crédit, de débit et prépayée au cours du premier semestre 2020, Visa aurait géré l’équivalent de 2,2 trillions de dollars de paiements contre 942 milliards pour MasterCard Inc, son principal rival.

Le ministère de la justice examine également l’acquisition d'un milliard de dollars de Mastercard pour la société Finicity, une start-up similaire à Plaid, ainsi que la transaction d'environ 7 milliards de dollars d'Intuit Inc. pour le portail de finances personnelles Credit Karma Inc.

Alors que le Bitcoin a le vent en poupe en ce moment, ces acquisitions faites par Visa et Mastercard ne sont pas anodines. Les deux rivaux cherchent certainement à s’assurer une place dans la finance de demain.

Pour approfondir :