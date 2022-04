Visa Inc. nomme Teri List à son Conseil d'administration

Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui la nomination de Teri List qui siègera au sein de son Conseil d’administration à compter du 11 avril 2022.

Mme List a exercé les fonctions de vice-présidente exécutive et directrice financière de Gap Inc., de janvier 2017 à mars 2020 ; et officié en tant que conseillère jusqu’en juin 2020. Avant de rejoindre Gap Inc., elle a occupé divers postes de direction, notamment en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière chez DICK’S Sporting Goods Inc. et Kraft Foods Group, Inc. ; et vice-présidente principale et trésorière chez The Procter and Gamble Company. Mme List officie également aux conseils d’administration de Danaher Corporation, DoubleVerify Holdings, Inc., et Microsoft Corporation.

« Je suis ravi d’accueillir Teri au conseil d’administration de Visa », a confié Al Kelly, chef de la direction et président-directeur général de Visa Inc. « Teri est une dirigeante et une directrice de sociétés cotées, extrêmement accomplie, dont les décennies d’expérience dans le domaine des finances et du leadership dans plusieurs secteurs d’activités fourniront au conseil diverses perspectives et de vastes compétences axées sur la gestion du risque, la planification stratégique, et la supervision financière. »

Avec cette nomination, le conseil d’administration de Visa compte désormais 11 membres au total. Vous trouverez de plus amples informations sur le conseil d’administration de Visa Inc., sur notre site Web des relations investisseurs : http://investor.visa.com/corporate-governance/board-of-directors/

