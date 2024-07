Visa a évité 80 millions de transactions frauduleuses d'une valeur de 40 milliards de dollars au niveau mondial l'année dernière grâce à des investissements dans la technologie, y compris l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi un haut responsable de l'entreprise.

En 2025, la cybercriminalité devrait coûter au monde 10 500 milliards de dollars. S'il s'agissait du produit intérieur brut d'une nation, elle se classerait au troisième rang des économies mondiales, a déclaré à Reuters Charles Lobo, responsable régional des risques pour Visa en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique.

Cette situation survient alors que les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées, les criminels utilisant de nouvelles approches pour tromper les consommateurs et les entreprises sans méfiance dans un monde numérique en constante évolution.

À l'échelle mondiale, le plus grand processeur de paiements a investi plus de 10 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans la technologie, dont 500 millions de dollars dans l'IA et l'infrastructure de données pour protéger les clients et les consommateurs contre les activités frauduleuses.

"Au cours de la seule année dernière, ces investissements, comment nous ont-ils été bénéfiques ? Nous avons bloqué 40 milliards de dollars de transactions frauduleuses. Cela représente 80 millions de transactions évitées", a déclaré M. Lobo à Reuters en marge d'une conférence sur la sécurité des paiements de Visa à Johannesburg, en Afrique du Sud.

"Malgré cela, il y a encore beaucoup de mauvaises choses qui se produisent", a-t-il ajouté.