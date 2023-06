Le géant des paiements Visa Inc. a déclaré mercredi qu'il allait acquérir la plate-forme fintech brésilienne Pismo pour un milliard de dollars en espèces afin d'étendre sa présence en Amérique latine, alors que la région continue d'attirer des dizaines d'investissements étrangers.

La consolidation élargit également les offres de Pismo, dont le siège est à Sao Paulo. Elle fournit une technologie grâce à laquelle les clients peuvent émettre des cartes Visa et Mastercard.

La plateforme de Pismo, basée sur le cloud et destinée aux institutions financières, héberge plus de 70 millions de comptes et traite plus de 200 milliards de dollars par an. (Reportage de Jaiveer Shekhawat et Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)