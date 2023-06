Visa : acquisition de la plateforme brésilienne Pismo

Aujourd'hui à 14:28 Partager

Visa a annoncé mercredi avoir signé un accord définitif en vue de l'acquisition de Pismo, une plateforme brésilienne de services bancaires et de paiement, pour un montant d'un milliard de dollars en numéraire.



Avec l'opération, Visa dit vouloir être en mesure de fournir des services bancaires et d'émettre des cartes de débit, des cartes prépayées, cartes de crédit et cartes commerciales pour ses clients par le biais d'API de type 'cloud native', c'est-à-dire entièrement dématérialisées.



Créée en 2016, Pismo exerce ses activités en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique latine, où la start-up a déjà séduit de grandes banques, fintechs et enseignes de grande distribution.



Visa prévoit de maintenir son équipe dirigeante, dont son cofondateur et PDG Ricardo Josua.



La transaction, assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles, devrait être conclue d'ici à la fin 2023.



