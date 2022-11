 Visa annonce un remaniement de sa direction

Ryan McInerney, président depuis 2013, deviendra CEO au 1er février 2023

L'actuel CEO, Alfred F. Kelly, Jr., deviendra président exécutif du conseil d'administration après la nomination de McInerney

Visa (V: NYSE) annonce aujourd'hui la nomination de Ryan McInerney au poste de CEO, avec prise d'effet au 1er février 2023. McInerney est actuellement président de Visa, un poste qu'il occupe depuis 2013. Il succédera à Alfred F. Kelly, Jr., qui occupe la fonction de CEO depuis 2016 et celle de président du conseil depuis 2019. Après la nomination de McInerney, Kelly deviendra président exécutif du conseil.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20221117006092/fr/

Ryan McInerney (Photo: Business Wire)

À son poste de président, McInerney était responsable des activités mondiales de Visa, générant de la valeur pour les institutions financières, les acquéreurs et les partenaires de Visa dans plus de 200 pays et territoires. Il a supervisé les équipes de marketing, les unités commerciales, l'équipe produit, l'équipe commerçants, et les services client. Ryan est un dirigeant expérimenté dans le secteur des paiements et de la banque aux particuliers avec 20 années d'expérience dans la fourniture de solutions aux clients.

"Je ne saurais penser à un dirigeant plus apte à pérenniser la position de Visa au centre des mouvements d'argent avec des approches de plus en plus innovantes", déclare Al Kelly, CEO. "Ryan a une énergie et une passion sans limite pour son travail et sa fonction de président, et en tant que proche partenaire durant ces six dernières années, il s'est intimement familiarisé avec le modus operandi de Visa et les opportunités prometteuses que présente le secteur. C'est pour moi un honneur de confier à Ryan la direction de cette formidable entreprise et je suis convaincu que Visa se dirige vers un avenir radieux."

Actuel CEO et président du conseil d'administration, Kelly prendra la nouvelle fonction à temps plein de président exécutif du conseil. Durant sa période en tant que CEO, Visa a généré une croissance accélérée sur l'ensemble des flux de revenus et a continué à fortifier ses fondements en tant qu'entreprise avec une solide marque, une technologie de pointe, et des talents d'exception. Kelly a dirigé la société avec succès durant une période de changements fondamentaux dans l'écosystème des paiements et un point d'inflexion majeure de Visa, avec des développements technologiques, une portée accrue, et de nouvelles méthodes de paiement.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Al et son leadership tout au long de ces six dernières années. Son expertise sectorielle approfondie et son approche visionnaire ont positionné Visa en tant que chef de file des paiements dans un environnement en pleine évolution et de plus en plus complexe", déclare John F. Lundgren, directeur indépendant et ancien président du conseil et CEO de Stanley Black & Decker, Inc. "La nomination de Ryan illustre le plan de succession très éclairé du conseil. La réussite de Visa continuera de s'accélérer avec Ryan à ce nouveau poste. Il est un dirigeant aguerri qui a joué un central dans la croissance et l'innovation de Visa. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec lui."

"C'est pour moi un honneur de devenir le nouveau CEO de Visa", déclare Ryan McInerney, président. "Je tiens à remercier Al pour sa contribution et son mentorat au fil des ans et le conseil d'administration pour sa confiance. Je me réjouis à la perspective de continuer à aider Visa à fournir des solutions innovantes pour aider les particuliers, les entreprises et les économies à prospérer."

À propos de Visa

Visa (NYSE: V) est un chef de file mondial des paiements numériques, assurant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et agences gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus intuitif et le plus sûr, et ainsi de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies entièrement inclusives permettent à chacun de se développer et d'accéder aux fondements des mouvements d'argent de demain. Plus d'informations sur Visa.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221117006092/fr/