La nouvelle notation VAAI (Visa Account Attack Intelligence) de Visa permet d’identifier la probabilité d’attaques par énumération dans les transactions sans carte

Les acteurs malveillants tirent parti de technologies sophistiquées, telles que les scripts automatisés et les botnets, pour amplifier leurs attaques de tests de cartes, leur permettant d'exploiter les vulnérabilités à une échelle et à une vitesse sans précédent. Ces attaques, connues sous le nom d'attaques par énumération, infligent des dépenses opérationnelles et 1,1 milliard de dollars par an en pertes pour fraude1, représentant une part importante de la fraude mondiale. Pour lutter contre cette menace, Visa (NYSE:V), un chef de file des paiements numériques, annonce aujourd'hui des mises à jour de son offre Visa Account Attack Intelligence (VAAI) avec l'ajout de VAAI Score, un nouvel outil qui utilise des composants d'IA générative pour identifier et noter les attaques par énumération. Le VAAI Score, qui sera d'abord disponible pour les émetteurs américains, contribuera à réduire la fraude et les pertes opérationnelles en attribuant à chaque transaction une notation de risque en temps réel pour détecter et prévenir les attaques par énumération dans les transactions sans carte (CNP).

« L'énumération peut avoir des effets à long terme sur nos clients et c'est pour cela qu'il existe un besoin immédiat pour des outils capables de mieux détecter et prévenir ces attaques en temps réel », déclare Paul Fabara, Chief Risk and Client Services Officer, Visa. « Avec VAAI Score, nos clients ont désormais accès à une notation de risque en temps réel qui aide à détecter la probabilité d’une attaque par énumération afin que les émetteurs puissent prendre des décisions plus éclairées quant au moment de bloquer une transaction. »

Trente-trois pour cent des comptes énumérés ont fait l’objet d’une fraude dans les cinq jours suivant l’obtention par un fraudeur de l’accès aux informations de paiement2. En utilisant l’IA générative, des composants pour apprendre les schémas de transaction normaux et anormaux, la solution VAAI Score de Visa identifie la probabilité d’attaques par énumération complexes en temps réel pour aider à réduire la fraude sans compromettre l’intégrité des performances et de la précision de Visa. L’outil a permis de réduire le taux de faux positifs de 85 % par rapport à d’autres modèles de gestion des risques, VAAI Score se concentrant sur des signaux spécifiques pour l’énumération permettant une performance optimisée3. VAAI Score aide les émetteurs en matière de :

Réduction de la fraude et des pertes opérationnelles : aide à identifier les attaques par énumération complexes en temps réel, ce qui peut aider à réduire la fraude de suivi des comptes validés et les pertes opérationnelles dues à l'énumération, telles que les appels du centre client et la réémission de cartes, et à protéger les clients.

: aide à identifier les attaques par énumération complexes en temps réel, ce qui peut aider à réduire la fraude de suivi des comptes validés et les pertes opérationnelles dues à l'énumération, telles que les appels du centre client et la réémission de cartes, et à protéger les clients. Amélioration de l'expérience du titulaire de la carte : aide à identifier quand les transactions légitimes des titulaires de carte ne sont pas affectées, tout en donnant aux émetteurs un outil pour refuser de manière proactive les transactions à risque pour les attaques par énumération.

: aide à identifier quand les transactions légitimes des titulaires de carte ne sont pas affectées, tout en donnant aux émetteurs un outil pour refuser de manière proactive les transactions à risque pour les attaques par énumération. Notation des transactions en temps réel : fournit une notation du risque en temps réel en 20 millisecondes4, aidant ainsi les clients à identifier l'énumération et à l'utiliser dans la décision d'autorisation en association avec un moteur de règles.

« Grâce à l’accès à des technologies de pointe, les fraudeurs monétisent les informations d'identification volées plus rapidement que jamais », déclare Michael Jabbara, SVP Global Head of Fraud Services, Visa. « Les transactions énumérées ont une incidence sur l’ensemble de l’écosystème et, avec VAAI Score, nous offrons à nos clients un outil sophistiqué qui peut aider à empêcher que les comptes des titulaires de carte ne soient compromis et à arrêter les transactions frauduleuses avant qu’elles ne se produisent. »

Le modèle VAAI Score a été formé sur plus de 15 milliards de transactions VisaNet et dispose de six fois plus de fonctionnalités que les précédents modèles VAAI pour aider à mieux évaluer les transactions par énumération suspectes. L’approche de Visa utilise des données bruyantes pour entraîner en temps réel ce modèle d’IA très précis. En évaluant chaque transaction CNP par rapport aux modèles de par énumération, le nouveau modèle de notation du risque obtient un score de risque à deux chiffres qui aide à prédire la probabilité d'énumération pour aider à mieux déterminer quand approuver et quand refuser une opération.

Chez Visa, la sécurité et la fiabilité restent en permanence des priorités absolues. Au cours des cinq dernières années, l'entreprise a investi plus de dix milliards de dollars dans la technologie, notamment pour réduire la fraude et accroître la sécurité du réseau. Plus d’un millier de spécialistes protègent sans interruption le réseau Visa contre les logiciels malveillants, les attaques zero-day et les menaces internes. Rien qu’au cours de l’exercice 2023, Visa a contribué à bloquer de manière proactive 40 milliards de dollars de fraude5, un grand nombre d'utilisateurs n'ayant ainsi même pas à se soucier qu’ils couraient le risque d’une éventuelle transaction frauduleuse. Nous encourageons les consommateurs à rester vigilants et à réfléchir à l'endroit où ils effectuent leurs achats et aux personnes avec lesquelles ils partagent leurs informations.

