Visa : appelle à des paiements standardisés et interopérables pour la recharge des VE en Europe

Visa a lancé un appel pour standardiser les systèmes et rendre les paiements transparents et interopérables aux points de recharge de véhicules électriques (VE) à travers l’Europe. La société de paiement estime que le secteur européen de la recharge de véhicules électriques devrait s’engager à offrir aux consommateurs la liberté de payer avec la méthode de leur choix, principalement en adoptant des paiements en boucle ouverte (open-loop) et interopérables.



" Les consommateurs en Europe n'ont souvent pas le choix de leur mode de paiement et sont contraints à une seule option (par exemple, l'inscription à une application ou à un programme de fournisseur) ", explique VIsa.



Pour s'assurer que des progrès soient faits en faveur des consommateurs sur cette question, Visa lance une consultation avec les fabricants de bornes de recharge de véhicules électriques, et d'autres leaders du secteur, afin d'identifier les obstacles et les solutions pour une acceptation généralisée des paiements digitaux, sans contact et interopérables.



Visa a également annoncé qu'elle deviendrait la première entreprise du secteur des services financiers et des paiements à rejoindre l'association Charging Interface Initiative (l'Initiative d'interface de recharge – CharIN) en tant que membre à part entière.