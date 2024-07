La Team Visa la plus diversifiée à ce jour comprend 147 athlètes de 67 pays pratiquant 40 sports olympiques et paralympiques Visa donnera vie aux Jeux olympiques et paralympiques pour les fans sur le terrain à Paris et dans le monde entier

À deux semaines de la cérémonie d’ouverture à Paris, Visa (NYSE : V), le partenaire technologique mondial des Jeux olympiques et paralympiques, a annoncé aujourd’hui la liste définitive des 147 athlètes de la Team Visa pour Paris 2024. Visa a tenu également à partager des moyens pour les fans de se connecter à l’esprit de Paris 2024, qu’ils se rendent sur place ou qu’ils souhaitent participer depuis chez eux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240711231554/fr/

Team Visa Olympic and Paralympic Games Paris 2024 (Photo: Business Wire)

« En tant que partenaire technologique mondial de paiement des Jeux olympiques et paralympiques, nous sommes ravis d’intégrer les produits et plateformes Visa qui donneront encore plus de valeur à l’expérience des athlètes et des fans pendant Paris 2024 », a déclaré Frank Cooper, directeur du marketing chez Visa. « Les athlètes de la Team Visa qui s’apprêtent à participer aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 se sont préparés pas à pas durant de nombreuses années pour atteindre cet objectif. Nous avons voulu soutenir ces athlètes incroyables dans leur quête et contribuer à partager leur parcours avec le monde entier. »

Présentation de la Team Visa pour Paris 2024

Fondée en 2000, la Team Visa a défendu près de 700 athlètes ce dernier quart de siècle – chacun d’entre eux ayant été sélectionné du fait de ses exploits sportifs, de son engagement envers la communauté et de son alignement sur les valeurs fondamentales d’égalité, d’accès et d’inclusion défendues par Visa. La Team Visa pour Paris 2024 comprend des athlètes olympiques et paralympiques titrés comme Simone Biles (États-Unis, gymnastique), Sky Brown (Grande-Bretagne, skateboard), Noah Lyles (États-Unis, athlétisme - épreuves de sprint) et Raissa Rocha Machado (Brésil, para-athlétisme - lancer de javelot), ainsi que des nouveaux venus comme Shigeyuki Nakarai (Japon, Breaking) et Goodness Nwachukwu (Nigeria, para-athlétisme - lancer de disque). La Team Visa a également le plaisir de compter en son sein l’athlète réfugiée Dina Pouryounes (taekwondo), originaire du nord de l’Iran et qui a été contrainte de fuir son pays pour trouver refuge aux Pays-Bas.

« Visa s’est toujours engagée à soutenir les athlètes sur la piste comme en dehors de celle-ci, et c’est formidable de voir ses principes transformés en action », a déclaré Noah Lyles. « J’ai hâte de me retrouver dans les starting-blocks à Paris et de tout donner. J’éprouve beaucoup de gratitude pour le système qui me soutient et qui m’a accompagné à chaque étape, système dont fait partie la Team Visa. »

La Team Visa en quelques chiffres

147 athlètes représentant 67 pays et 40 sports, dont la nouvelle compétition de breaking, ce qui fait de l’équipe de Visa la plus importante et la plus diversifiée à ce jour. Avec en outre 46 athlètes et espoirs paralympiques , il s’agit de notre équipe paralympique la plus importante à ce jour.

représentant et dont la nouvelle compétition de breaking, ce qui fait de l’équipe de Visa la plus importante et la plus diversifiée à ce jour. Avec en outre , il s’agit de notre équipe paralympique la plus importante à ce jour. 80 femmes et 67 hommes – soulignant l’engagement de Visa en faveur de l’inclusion dans le sport.

et – soulignant l’engagement de Visa en faveur de l’inclusion dans le sport. Des briseurs de records et des n° 1 mondiaux comme Iga Świątek (Pologne, tennis), PV Sindhu (Inde, badminton), et Simone Biles (États-Unis, gymnastique).

(Pologne, tennis), (Inde, badminton), et (États-Unis, gymnastique). Présence de nouveaux venus comme de vétérans, avec parmi les nouveaux venus Qingyi Liu (Chine, breaking) et Alexia Putellas (Espagne, football), et parmi les athlètes qui étaient déjà membres de l’équipe Kanoa Igarashi (Japon, surf) et Adam Peaty (Grande-Bretagne, natation).

Impliquer les fans à Paris et à travers le monde

Dans l’esprit du thème « Pas Sans Vous », Visa agit pour que tout le monde, partout, puisse participer à Paris 2024 :

Visa Go, une nouvelle application mobile pour les titulaires de cartes Visa se rendant aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, offre un accès à des expériences uniques et à des contenus exclusifs, mettant en lumière les athlètes de la Team Visa et partageant leurs progrès tout au long des épreuves de Paris 2024. L’application permettra également d’avoir accès à un ensemble de réductions et d’offres de partenaires officiels et de magasins et restaurants locaux. S’ils le désirent, les fans ont la possibilité d’acheter une carte Visa prépayée virtuelle par l’intermédiaire de Visa Go.

Pour allier sport et culture, Visa a demandé à six artistes internationaux de créer des œuvres qui apparaîtront sur des panneaux d’affichage à Paris et dans les autres villes hôtes avoisinantes, célébrant les Jeux Paris 2024 et mettant en valeur le commerce local. En hommage à Paris, capitale mondiale du street art, des œuvres apparaîtront sur des panneaux d’affichage dans les gares, les aéroports et le métro, ainsi que dans d’autres villes, afin de soutenir et de promouvoir les petites entreprises locales qui contribuent à la vitalité de la ville. Parmi les artistes participants, il convient de citer l’artiste de street art de premier plan originaire de la Seine-Saint-Denis Marko93 (France) ; l’artiste de street art influent et activiste Swoon (États-Unis) ; l’artiste pionnier du graffiti JonOne (États-Unis) ; l’artiste parisienne Olivia De Bona (France) ; le prolifique artiste de street art daltonien Alex Senna (Brésil) ; et l’artiste pluridisciplinaire Vexta (Australie).

(France) ; l’artiste de street art influent et activiste (États-Unis) ; l’artiste pionnier du graffiti (États-Unis) ; l’artiste parisienne (France) ; le prolifique artiste de street art daltonien (Brésil) ; et l’artiste pluridisciplinaire (Australie). La solution de services de paiement personnalisée mise en œuvre par Visa pour Paris 2024 permettra d’accepter en toute facilité les paiements sans contact dans 3 500 points de vente ainsi que dans 32 sites olympiques et 16 sites paralympiques.

En reconnaissance du partenariat de longue date passé entre Visa et les Jeux olympiques et paralympiques, Paris 2024 a la fierté d’accepter uniquement Visa pour les paiements par carte et les paiements mobiles, en plus des paiements en espèces, sur les sites olympiques et paralympiques, dans la boutique olympique phare des Jeux de Paris 2024, le Megastore sur les Champs-Élysées, ainsi que dans les autres boutiques vendant des produits officiels en France. Visa est également « the Official Way to Pay » (le moyen de paiement officiel) pour les achats d’articles officiels en ligne dans la Boutique olympique .

. Les fans peuvent s’amuser sur Roblox dans le cadre d’ Olympic World présenté par Visa , une nouvelle expérience immersive qui propose une collection unique d’activités sportives, de quêtes et d’anecdotes sur le thème du sport.

Dans la région métropolitaine de Paris, « Pas Sans Vous » prendra vie par le biais de l’engagement de Visa à soutenir les jeunes et les petites entreprises locales. Visa a mis en place un partenariat avec le programme de sport pour les jeunes de l’association Sport dans la Ville, offrant des centaines de billets pour Paris 2024 aux participants du programme, finançant de nouveaux centres sportifs et sponsorisant un programme de mentorat pour les filles, ainsi qu’un programme de développement pour les jeunes journalistes en collaboration avec Le Monde, l’une des principales plateformes d’information en France. En outre, Visa a invité des petites entreprises de toute la France à participer à l’opération de promotion nationale « Les Paiements Gagnants », dans le cadre de laquelle plus de 25 000 petites entreprises ont choisi d’offrir aux titulaires de cartes Visa une chance de gagner des billets pour Paris 2024 ; pour ces petites entreprises, c’est une façon de tirer davantage parti des opportunités commerciales offertes par les Jeux olympiques et paralympiques.

Pour en savoir plus sur l’engagement de Visa en faveur des Jeux olympiques et paralympiques, voir ici.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous sommes convaincus que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons l’accès comme un aspect fondamental de l’avenir des mouvements d’argent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Visa.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240711231554/fr/