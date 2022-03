Visa clôture l'acquisition de Tink

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Tink, plateforme bancaire ouverte qui permet aux institutions financières, aux fintechs et aux commerçants de créer des produits et services financiers et de transférer de l’argent. Via une API unique, Tink permet à ses clients d’effectuer des transferts d’argent, d’accéder à des données financières agrégées, et d’utiliser des services financiers intelligents tels que les renseignements sur les risques et la vérification des comptes. Tink est intégrée à plus de 3 400 banques et institutions financières, et concerne plusieurs millions de clients bancaires en Europe.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220309005891/fr/

Visa has acquired Tink (Graphic: Business Wire)

Une fois la transaction terminée, la combinaison de Visa et Tink devrait permettre aux clients d’offrir des avantages substantiels aux consommateurs, notamment un meilleur contrôle de leurs expériences financières, avec la gestion de leur argent, de leurs données financières et de leurs objectifs financiers. Les petites et grandes entreprises bénéficieront également d’un ensemble d’outils à la fois plus vaste et plus personnalisé, de manière à pouvoir exercer leurs activités sous forme numérique en toute sécurité, qu’il s’agisse d’amorcer des procédures de virements, de rapprocher des relevés de banque et des comptes, ou de favoriser le financement alternatif.

« Les outils numériques sont le moteur de la nouvelle économie, et la combinaison de Visa et Tink soutiendra un plus grand choix et une meilleure qualité des services de monnaie numérique, alors que les lignes entre le commerce, les services financiers et les paiements continuent de converger », a déclaré Charlotte Hogg, PDG de Visa Europe.

Et Jack Forestell, directeur des Produits, chez Visa, d’ajouter : « L’ouverture et l’innovation sont les deux éléments essentiels pour alimenter la croissance des futurs services financiers numériques. La combinaison entre, d’une part, l’infrastructure éprouvée et l’investissement durable de Visa dans la résilience, la cybersécurité et la prévention des fraudes, et d’autre part, les API, les technologies et les relations clients, de Tink, contribuera à accélérer l’adoption de la banque ouverte à travers le monde, en garantissant une plateforme sécurisée et fiable, propice à l’innovation ».

« Les réseaux mondiaux permettent aux innovateurs d’évoluer, et Visa fournit la meilleure base sur laquelle Tink peut s’appuyer », a souligné Daniel Kjellén, PDG et cofondateur de Tink. « Visa aidera Tink à accroître sa connectivité à plus de 15 000 institutions financières, en utilisant la confiance des consommateurs et la reconnaissance de la marque Visa pour développer l’avenir des services financiers, que nous pouvons ensemble offrir à nos clients dans toute l’Europe et le monde entier. »

À court terme, Tink fonctionnera comme une filiale autonome de Visa. Le PDG et cofondateur de Tink, Daniel Kjellén, et l’équipe de direction existante continueront de diriger l’organisation.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial dans le secteur des paiements numériques, facilitant les transactions de paiement entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales, dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement, le plus innovant, le plus souple, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus partout dans le monde encouragent tous les individus partout dans le monde, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. En savoir plus sur Visa.com.

À propos de Tink

Tink est une plateforme de banque ouverte de premier plan en Europe, qui permet aux banques, sociétés de technologies financières et startups de développer des services financiers alimentés par les données. Via une seule API, Tink permet à ses clients d’accéder à des données financières agrégées, d’initier des paiements, d’enrichir des transactions, de vérifier le propriétaire d’un compte, et de concevoir des outils de gestion financière personnels. Tink connecte plus de 3 400 banques au service de plus de 250 millions de clients bancaires en Europe. Créée en 2012 à Stockholm, Tink compte 500 employés qui desservent plus de 300 banques et sociétés de technologies financières sur 18 marchés européens, depuis des bureaux répartis dans 13 pays. Nous alimentons le nouveau monde de la finance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur tink.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l’usage du futur, ainsi que par des expressions, telles que « s’attendre à » et autres expressions similaires. Parmi les exemples de déclarations prévisionnelles, il convient de citer, notamment, les déclarations que nous faisons concernant le succès futur de Tink, l’impact de l’acquisition sur la croissance de Visa, et les autres avantages pour Visa, les développeurs, les institutions financières et les consommateurs.

Par nature, les déclarations prévisionnelles : (i) n’ont de valeur qu’à la date où elles sont formulées, (ii) ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties de performance future et (iii) sont assujetties à des risques, incertitudes, hypothèses et changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer de façon significative et défavorable par rapport aux déclarations prévisionnelles de Visa, et ce en raison de divers facteurs, notamment : les changements au sein du paysage réglementaire et concurrentiel, les incidents de cybersécurité, la vitesse et le succès de l’intégration, ainsi que divers autres facteurs, y compris ceux mentionnés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2021 et dans nos autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le lecteur est donc prié de ne pas se fier outre mesure aux dites déclarations prévisionnelles. Sauf dans les cas où la loi l’exigerait, Visa Inc. ne prévoit nullement de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour d’autres raisons.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220309005891/fr/