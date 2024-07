Visa : deuxième plus fort repli du Dow, BofA dégrade

Le titre Visa signe mercredi la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones, Bank of America ayant abaissé de 'achat' à 'neutre' son conseil sur la valeur.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action de l'émetteur de cartes de crédit reculait d'environ 1,6%, là où le Dow cédait moins de 0,1% dans le même temps.



Dans une note sectorielle, Bank of America estime que l'horizon s'assombrit pour les spécialistes du paiement comme Visa et Mastercard, qu'il dégrade également, ce qui le conduit à envisager un potentiel de hausse désormais limité, notamment au vu du positionnement fortement acheteur de nombreux investisseurs sur les titres.



Bank of America s'inquiète également de la capacité des deux groupes à maintenir des taux de croissance de leur activité supérieurs à 10%, alors que les conditions réglementaires se durcissent dans certains pays.



La dégradation de la recommandation de BofA - qui ramène par ailleurs son objectif de cours de 305 à 297 dollars - alimente le mouvement baissier qui touche le titre depuis le début du printemps.



L'action, qui avait touché un plus haut historique à la fin du mois de mars, a perdu autour de 10% depuis lors.



La valeur n'affiche plus qu'une progression de l'ordre de 2% depuis le début de l'année, ce qui donne encore une valorisation boursière de 535 milliards de dollars, soit la 13ème plus grosse capitalisation américaine.



