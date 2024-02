La nouvelle tokenisation et l'expansion régionale offrent un avantage concurrentiel, tout en favorisant l'adoption des cartes virtuelles.

Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements numériques, a annoncé l'extension des capacités de son portefeuille numérique au sein de Visa Commercial Pay, une suite de solutions de paiement B2B développée en partenariat avec Conferma Pay, le principal fournisseur mondial de technologie de paiement virtuel, afin de révolutionner la gestion des transactions pour les entreprises à l'échelle mondiale.

Cette innovation permet aux institutions financières d'ajouter des cartes virtuelles d'entreprise dans le portefeuille numérique des employés, y compris des portefeuilles tiers tels qu'Apple Pay et Google Pay, pour améliorer la commodité, la sécurité et la flexibilité pour les utilisateurs professionnels. Elle coïncide avec une expansion notable de Visa Commercial Pay dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, renforçant l'engagement de Visa envers la facilitation de paiements B2B rationalisés, sécurisés et efficaces dans une région réputée pour son paysage commercial diversifié et dynamique.

Visa Commercial Pay comprend des solutions de paiement B2B par carte virtuelle développées pour améliorer la trésorerie des entreprises et réduire les processus manuels obsolètes. Depuis son lancement en 2020, elle a permis aux entreprises d’abandonner les méthodes de paiement commerciales traditionnelles au profit de processus automatisés et sécurisés. L'innovation permanente et le leadership de Visa dans les solutions de cartes virtuelles interviennent à la suite d'un récent rapport de Juniper Research indiquant qu'à l'horizon 2028, les dépenses mondiales en cartes virtuelles auront augmenté de 355 %, passant de 3,1 billions de dollars en 2023.1

La nouvelle version améliorée de Visa Commercial Pay Mobile fournira un compte de jetons commerciaux avec des contrôles de paiement configurés permettant une expérience de paiement efficace à la fois dans les points de vente et les méthodes de paiement CNP. L'approche transformatrice utilise une technologie de tokenisation avancée pour minimiser le risque de fraude et fournir un environnement de paiement sécurisé, tout en permettant aux entreprises d'initier des transactions de manière transparente, améliorant ainsi l'agilité financière globale.

« Nous donnons aux entreprises les moyens d’effectuer des paiements sécurisés à la demande, en leur donnant la flexibilité et la mobilité des transactions virtuelles et mobiles, ce qui est essentiel dans l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui », a déclaré Gloria Colgan, vice-présidente principale, produits mondiaux chez Visa Solutions commerciales. « Nos solutions sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises du monde entier, et en nous étendant à la région Amérique latine et Caraïbes, nous fournirons à ces entreprises les outils nécessaires pour prospérer dans un paysage commercial de plus en plus numérique. Aux côtés de nos partenaires Conferma Pay, nous sommes ravis de proposer nos fonctionnalités avancées à nos clients du monde entier. »

Regions Bank sera le premier collaborateur de Visa à déployer la capacité améliorée de portefeuille numérique pour ses clients de gestion de trésorerie. Regions opère sur des marchés à forte croissance dans le Sud-Est, le Midwest et le Texas. Sa clientèle de banques commerciales comprend un large éventail d'employeurs, chacun ayant ses propres besoins en matière de paiements et de trésorerie.

« Une expérience client premium est au cœur de notre proposition de valeur pour les clients professionnels », a déclaré David Lapaglia, responsable de la stratégie et du produit de carte commerciale pour Regions. « Visa Commercial Pay est le complément idéal à notre sélection déjà optimisée de produits et services. Visa comprend le fait que les fournisseurs de services financiers offrent une valeur accrue lorsqu'ils offrent aux clients plus de commodité, ainsi que des solutions intuitives et un gain de temps. Nous partageons cette vision, et en renforçant nos capacités de portefeuille numérique, Regions réaffirme son engagement à aider nos clients professionnels à croître et à prospérer. »

Après son lancement réussi en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord, Visa Commercial Pay sera disponible pour les clients d'Amérique latine et des Caraïbes au cours de l'année 2024.

Pour en savoir plus sur Visa Commercial Pay, veuillez envoyer un courriel à VisaCommercialPay@visa.com.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos de Regions Financial Corporation

Regions Financial Corporation (NYSE : RF), avec 152 milliards de dollars d'actifs, est membre de l'indice S&P 500 et est l'un des plus grands acteurs du pays dans le domaine des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des produits et services hypothécaires. Regions offre ses services aux clients du Sud, du Midwest et du Texas et, par l'intermédiaire de sa filiale, Regions Bank, gère environ 1 250 bureaux bancaires et plus de 2 000 guichets automatiques. Regions Bank est un prêteur équitable en matière de logement et est membre de la FDIC. De plus amples informations sur Regions et sa gamme complète de produits et de services sont disponibles à l'adresse suivante : www.regions.com.

