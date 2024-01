Visa a été poursuivie en justice mardi par des consommateurs qui affirment que le réseau de paiement par carte n'a pas fait en sorte que les cartes-cadeaux prépayées "Vanilla" soient moins susceptibles d'être vidées par des voleurs.

Ira Schuman, qui dirige la proposition de recours collectif devant le tribunal fédéral de White Plains, dans l'État de New York, a déclaré qu'il avait acheté huit cartes Vanilla de 500 dollars comme cadeaux de vacances pour ses employés en 2022 et 2023, pour apprendre plus tard que les cartes avaient été vidées.

Selon la plainte, les cartes de débit non rechargeables sont vendues chez CVS, Target, Walgreens et d'autres épiciers et détaillants dans de fines pochettes en carton que les voleurs peuvent ouvrir et, après avoir enregistré les informations relatives au compte, refermer sans être détectés.

Les voleurs peuvent alors surveiller le site http://www.vanillagift.com pour savoir quand l'argent a été chargé et effectuer des achats en utilisant les informations de compte volées, selon la plainte. Cette escroquerie est connue sous le nom de "vidage de carte".

M. Schuman, de Scarsdale (New York), a déclaré que Visa et deux émetteurs de cartes Vanilla savaient ou auraient dû savoir que leurs cartes étaient vulnérables à la falsification, mais n'ont pas ajouté de dispositifs de sécurité et n'ont pas offert de remboursement en cas de vol d'argent.

Visa et les autres défendeurs, Incomm Financial Services et Pathward Financial, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En novembre, David Chiu, procureur de la ville de San Francisco, a poursuivi Incomm, Pathward et deux émetteurs de cartes à propos des cartes Vanilla. Visa, dont le siège est à San Francisco, n'a pas été citée comme défenderesse.

La plainte déposée mardi accuse les défendeurs d'avoir violé une loi de l'État de New York contre les pratiques trompeuses et déloyales à l'égard des consommateurs.

Elle demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour les personnes qui ont acheté des cartes Vanilla de marque Visa à New York depuis le 30 janvier 2021 et qui ont vu leurs fonds vidés.

L'affaire est Schuman v Visa USA Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-00666. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Richard Chang)