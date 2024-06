Une juge fédérale a déclaré que Visa et Mastercard pouvaient probablement supporter un règlement "substantiellement plus important" avec les commerçants qui disent avoir été surpayés sur les frais de transaction que l'accord de 30 milliards de dollars qu'elle a rejeté cette semaine.

La juge Margo Brodie, du district de Brooklyn, a fait cette évaluation dans un avis de 88 pages publié vendredi, trois jours après avoir annoncé qu'elle rejetait l'accord préliminaire.

L'accord couvrant plus de 12 millions de commerçants aurait permis de réduire et de plafonner les frais de transaction, également appelés commissions d'interchange, qu'ils paient pour traiter les transactions par Visa et Mastercard.

Mais la juge a qualifié de "dérisoires" les économies annuelles estimées à 6 milliards de dollars pour les commerçants, comparées aux 100 milliards de dollars de frais estimés qu'ils paieront pour accepter les cartes Visa et Mastercard en 2023.

"Sans preuve de la rentabilité de Visa et de Mastercard, le tribunal ne peut affirmer avec certitude que les défendeurs peuvent résister à un jugement plus important ; cependant, les preuves suggèrent fortement qu'ils pourraient résister à un jugement substantiellement plus important", a écrit M. Brodie.

Le litige antitrust a débuté en 2005 et pourrait aller jusqu'au procès en l'absence d'un nouvel accord.

Visa s'est déclarée déçue et continue de penser qu'une résolution directe avec les commerçants est la meilleure façon d'aller de l'avant.

Mastercard a également exprimé sa déception, affirmant que l'accord aurait encouragé la concurrence et donné à des millions d'entreprises "une certitude substantielle et une valeur énorme dans la façon dont elles gèrent leurs activités d'acceptation des cartes".

L'accord aurait permis d'abaisser de 0,04 point de pourcentage les frais de transaction habituels de 1,5 % à 3,5 % pendant trois ans, de plafonner les frais pendant cinq ans et de donner aux commerçants une plus grande marge de manœuvre pour imposer des frais supplémentaires.

M. Brodie a déclaré que les changements proposés n'étaient pas à la hauteur du "meilleur recouvrement possible".

Selon elle, les frais restent nettement supérieurs à ce qu'ils seraient en l'absence des violations présumées de la législation antitrust, et les commerçants sont toujours "accablés" par la règle "Honor All Cards" qui les oblige à accepter toutes les cartes Visa et Mastercard, ou à n'en accepter aucune.

De nombreux commerçants se sont opposés au règlement, de même que plusieurs groupes commerciaux, dont la National Retail Federation.

L'affaire est In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, U.S. District Court, Eastern District of New York, No 05-md-01720. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Daniel Wallis)