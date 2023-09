À la suite d'un projet pilote de Crypto.com, Visa étend ses possibilités de paiement stablecoins avec l'USDC de Circle, en ajoutant des programmes pilotes avec les acquéreurs de marchands Worldpay et Nuvei, et en utilisant la blockchain Solana.

Visa (NYSE : V), un leader mondial des paiements, a annoncé sa prochaine étape dans la modernisation des transferts d'argent transfrontaliers. L’entreprise compte élargir ses capacités de règlement en stablecoins à la blockchain Solana à haute performance et travaillera avec les acquéreurs de marchands Worldpay et Nuvei.

Grâce à des pilotes fonctionnant en temps réel avec les émetteurs et les acquéreurs, Visa a déjà déplacé des millions d’USDC entre ses partenaires sur les réseaux blockchain Solana et Ethereum pour régler des paiements libellés en monnaie fiduciaire autorisés via VisaNet.

Lorsque les particuliers utilisent des cartes Visa pour effectuer des achats dans les millions de commerces acceptant Visa dans le monde, ils peuvent bénéficier de la commodité d'autorisations de paiement presque instantanées. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que les fonds utilisés pour leur achat doivent être déplacés entre leur banque (l'émetteur) et la banque du commerçant (l'acquéreur). C'est là que les systèmes de trésorerie et de règlement de Visa permettent la compensation, le règlement et le transfert de milliards de transactions par jour, en veillant à ce que le montant correct dans la devise préférée soit reçu de l'émetteur et envoyé à l'acquéreur. Ce processus se déroule de manière transparente entre près de 15 000 institutions financières et plus de 25 devises à l'échelle mondiale.

« En tirant parti des stablecoins comme l’USDC et des réseaux blockchain mondiaux tels que Solana et Ethereum, nous contribuons à améliorer la rapidité du règlement transfrontalier et à offrir une option moderne à nos clients pour envoyer ou recevoir facilement des fonds du trésor de Visa », a déclaré Cuy Sheffield, responsable de la cryptomonnaie chez Visa. « Visa s'engage à être à l'avant-garde de l'innovation en matière de monnaie numérique et de blockchain, et à exploiter ces nouvelles technologies pour améliorer la façon dont nous déplaçons de l'argent. »

Tirer profit du projet pilote Crypto.com

En 2021, Visa a commencé à tester l’USDC pour qu’il soit utilisé au sein de ses opérations de trésorerie, ce qui a conduit à un pilote avec Crypto.com, faisant de Visa l'un des premiers grands réseaux de paiement à tester le règlement en stablecoin du côté de l'émission. Ce travail a abouti à un pilote réussi utilisant l’USDC et la blockchain Ethereum pour recevoir des paiements de Crypto.com pour le volume transfrontalier de leur programme de carte en direct en Australie. Crypto.com utilise désormais l’USDC pour satisfaire ses obligations de règlement sur la carte Visa en Australie et a l'intention de déployer cette capacité dans d'autres marchés.

Avant ce pilote, le règlement des achats transfrontaliers effectués avec les cartes Visa de Crypto.com nécessitait un processus de conversion de devises prenant plusieurs jours et des transferts internationaux coûteux. Désormais, Crypto.com peut envoyer de l’USDC transfrontalier sur la blockchain Ethereum directement vers un compte Circle géré par le trésor de Visa. Cela contribue à réduire le temps et la complexité des transferts internationaux.

« Nous sommes enthousiasmés par l’utilisation que Visa et ses partenaires font de l’USDC pour créer une certaine innovation blockchain », a déclaré Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle. « Circle a créé l’USDC pour fournir un dollar numérique fonctionnel capable de se déplacer à la vitesse d'Internet pour faciliter des paiements sécurisés et fiables. L'expansion du pilote illustre la façon dont l'association de l’USDC et de l'innovation de Visa ouvre la voie à l'avenir des paiements, du commerce et des applications financières. »

De l'émetteur à l'acquéreur

Pendant que l'opération de trésorerie de Visa continue de tester la réception de fonds sur la chaîne de blocs (blockchain) de la part de plusieurs partenaires émetteurs, avec ces nouvelles options de règlement, Visa peut envoyer des fonds sur la chaîne de blocs aux acquéreurs tels que Worldpay et Nuvei pour accélérer les délais de règlement de leurs commerçants.

Worldpay et Nuvei sont des acquéreurs mondiaux desservant des commerçants du monde entier dans une grande variété de secteurs. Cela inclut un nombre croissant de commerçants interagissant avec l'économie de la blockchain et des cryptomonnaies, y compris les fournisseurs d'accès, les jeux et les places de marché NFT, qui peuvent préférer recevoir des stablecoins plutôt que des monnaies fiduciaires traditionnelles pour les paiements par carte qu'ils acceptent. En utilisant le compte Circle de Visa, Visa peut désormais gérer les paiements de règlement en USDC vers Worldpay et Nuvei ; ces derniers se chargeront ensuite d’acheminer ces paiements en USDC vers les commerçants finaux.

Ajout d'un support pour la plateforme de blockchain Solana

Alors que Visa cherchait à étendre cette capacité à d'autres clients, il y a eu une demande considérable pour exploiter les blockchains plus récentes et à haute performance capables d'envoyer et de recevoir des stablecoins avec une vitesse plus élevée à moindre coût. Pour ces raisons, Visa a choisi d'ajouter le support de Solana en tant que blockchain à haute performance que ses partenaires peuvent choisir pour effectuer des transactions en USDC. Cela fait de Visa l'une des premières grandes entreprises de paiement à grande échelle à utiliser directement Solana pour les paiements en temps réel entre ses clients. La blockchain Solana affiche des temps de bloc de 400 millisecondes, une moyenne de 400 transactions par seconde (TPS) et atteint généralement plus de 2 000 TPS1 dans une variété de cas d'utilisation lors de périodes de demande maximale.

Établir de nouveaux partenariats

Dans une perspective tournée vers l'avenir dans un paysage financier de plus en plus numérique, Visa avance avec de nouveaux partenariats et adopte le potentiel innovant des cryptomonnaies numériques. Le travail de Visa avec Worldpay et Nuvei représente une avancée significative dans cette direction.

« La capacité de règlement en USDC de Visa permet à Worldpay d’internaliser davantage nos opérations de trésorerie et nous permet d'offrir aux commerçants plus d'options pour recevoir des fonds », a déclaré Jim Johnson, président de Worldpay Merchant Solutions chez FIS. « Il est essentiel de diversifier les options de financement et de parvenir à une meilleure flexibilité pour répondre aux besoins évolutifs des commerçants du monde dans un contexte où les propriétés du commerce contemporain ne cessent de changer. »

« Les stablecoins comme l’USDC représentent une technologie de paiement prémium pouvant permettre aux entreprises en ligne du monde entier de stimuler leur croissance », a déclaré Philip Fayer, président et PDG de Nuvei. « L'optimisation des transactions transfrontalières n'est qu'une illustration du cas où les stablecoins peuvent bénéficier aux entreprises. En tant que société mondiale de paiement premium, nous sommes constamment tournés vers l'innovation, et nous sommes ravis de travailler avec Visa pour mettre en place ces fonctionnalités pour nos partenaires. »

