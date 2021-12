Visa étend son investissement mondial dans le football féminin en tant que tout premier partenaire de football féminin de la FIFA

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui avoir étendu davantage son soutien au football féminin, en devenant le premier partenaire de football féminin de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023™. Cet investissement s’appuie sur les investissements à long terme réalisés par Visa à travers l’Europe et dans le monde entier, afin de contribuer à renforcer le football féminin ainsi qu’à favoriser une plus grande égalité dans la discipline.

« Les femmes constituent une force sur laquelle il faut compter – à la fois sur le terrain, en tant que propriétaires de petites entreprises, et en tant que forces motrices de la majorité des achats de consommation. Nous savons que lorsque nous soutenons la réussite des femmes dans le sport, nous soutenons la réussite des femmes dans tous les autres domaines », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing chez Visa. « Le fait de devenir le premier partenaire de football féminin de la FIFA entre dans le cadre d’un investissement beaucoup plus important dans les initiatives féminines, afin de reconnaître le potentiel infini des femmes à travers le monde. »

Visa est l’un des sponsors du football féminin les plus actifs au monde. Au travers du parrainage de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023™ et d’autres organisations de football féminin à travers le monde, la société s’efforce d’agir en tant que catalyseur du changement, et de contribuer à la reconnaissance croissante du football féminin. Le tournoi de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019™ a été regardé par un nombre record de 1,12 milliards de spectateurs1, et a marqué le plus grand investissement sur site de Visa dans le football féminin, en fournissant les dernières technologies de paiement sur tous les sites, et en proposant des expériences exclusives aux consommateurs et clients du monde entier.

À l’heure où la Coupe du monde féminine de la FIFA™ se dirige vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 2023, avec pour la première fois un tournoi qui se jouera dans deux pays et s’étendra à 32 équipes, Visa fournira des expériences inédites similaires aux amateurs de football du monde entier, lancera la récompense de la Meilleure joueuse du match, et intégrera son programme Team Visa destiné aux footballeuses. En outre, en tant que service de paiement exclusif de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023™, Visa mettra en œuvre ses technologies de paiement innovantes au sein des sites de tournoi, et délivrera des expériences exclusives aux amateurs de football et aux clients, qu’il s’agisse de fournir des moyens de paiement innovants ou d’utiliser les actifs de campagne marketing exclusifs de Visa afin de promouvoir des priorités commerciales communes avec des clients.

« En tant que partenaire de longue date de la FIFA et fervent supporter du football féminin, le fait que Visa devienne le tout premier partenaire de football féminin de la FIFA s’est imposé comme un choix naturel », a déclaré Sarai Bareman, directeur du football féminin à la FIFA. « Visa est réputée pour son soutien aux athlètes et sa capacité à déceler les retombées positives que le sport peut générer. Visa prône l’égalité, la diversité et l’inclusion, qui constituent des valeurs partagées par la FIFA et la Coupe du monde féminine de la FIFA, à l’heure où nous développons nos activités en célébrant le football féminin. »

Compte tenu de la corrélation entre réussite sportive et réussite commerciale – 94 % des femmes dirigeantes ont pratiqué un sport à un moment de leur vie2 – le soutien de Visa en faveur des femmes ne s’arrête pas sur le terrain. Visa continue de développer des programmes qui ouvrent aux femmes un plus grand nombre d’opportunités, à la fois sur le terrain et en dehors :

Team Visa : Conçue pour aider les athlètes à réussir dans leur carrière sportive et au-delà, la Team Visa soutient plus de 500 athlètes depuis sa création. Parmi ces athlètes, 55 % sont des femmes, dont 22 footballeuses telles que Lucy Bronze (Angleterre), Alexia Putellas (Espagne) et Ellie Carpenter (Australie).

Conçue pour aider les athlètes à réussir dans leur carrière sportive et au-delà, la Team Visa soutient plus de 500 athlètes depuis sa création. Parmi ces athlètes, 55 % sont des femmes, dont 22 footballeuses telles que Lucy Bronze (Angleterre), Alexia Putellas (Espagne) et Ellie Carpenter (Australie). The Second Half : Lancé au Royaume-Uni en début d’année 2021, The Second Half est un programme de développement de carrière de Visa qui entend soutenir les footballeuses qui envisagent une carrière après le football. Le programme aide les femmes à utiliser les compétences qu’elles ont acquises – persévérance, esprit d’équipe et engagement – en dehors du sport.

Lancé au Royaume-Uni en début d’année 2021, The Second Half est un programme de développement de carrière de Visa qui entend soutenir les footballeuses qui envisagent une carrière après le football. Le programme aide les femmes à utiliser les compétences qu’elles ont acquises – persévérance, esprit d’équipe et engagement – en dehors du sport. She’s Next, Empowered by Visa : D’autres programmes plus larges de Visa, tels que She’s Next, soutiennent les entrepreneuses du monde entier et visent à combler les écarts grâce à des outils pédagogiques, des sessions de mentorat et des financements significatifs.

« Je suis ravie d’avoir l’opportunité d’encourager les jeunes filles à poursuivre leurs rêves, et je suis très fière de faire partie de la Team Visa dans la mesure où l’entreprise partage cette même vision et soutient ma discipline », a déclaré Ellie Carpenter, défenseuse de l’équipe australienne féminine de football. « Le fait de participer prochainement à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023™ dans mon pays natal est un rêve absolu qui se réalise. »

Le tout premier parrainage de Visa concernant la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023™ vient compléter son investissement mondial dans le football féminin, notamment son partenariat historique avec le Football féminin de l'UEFA et son parrainage de la Fédération américaine de football, notamment de l’équipe nationale féminine des États-Unis et de la Coupe SheBelieves. Ce tout dernier parrainage renforce également le partenariat de longue date de Visa avec la FIFA, notamment la Coupe du monde de la FIFA™, la Coupe du monde féminine de la FIFA™, et d’autres événements de la FIFA.

1 FIFA, octobre 2019

2 EY, “Why a Female Athlete Should Be Your Next Leader” (Les raisons pour lesquelles une athlète féminine devrait être votre prochaine dirigeante), septembre 2020

