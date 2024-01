Communiqué officiel de VISA, INC.

Visa (NYSE:V) annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Pismo, une plateforme de traitement des émetteurs et de services bancaires basée sur le cloud.

L'opération étant terminé, le regroupement de Visa et Pismo apportera aux clients des capacités de traitements de traitement des émetteurs et de services bancaires de base sur l'ensemble des types de produits via des API sur le cloud. La plateforme de Pismo permettra également à Visa de fournir un support et une connectivité à de nouveaux programmes de paiement et aux réseaux RTP pour les clients d'institutions financières.

« Les capacités de services bancaires de base et de traitement des émetteurs sont des offres clés pour bon nombre de clients de nos institutions financières et de nos partenaires de technologie financière », déclare Jack Forestell, chef des produits et de la stratégie chez Visa. « Avec le regroupement de Visa et Pismo, nous pouvons maintenant élargir ces offres et mieux répondre aux attentes de l’écosystème. »

« Le regroupement de Visa et Pismo permettra à nos clients de lancer des paiements et des produits bancaires innovants au sein d’une seule plateforme cloud native indépendamment du réseau, de la géographie ou de la devise. Cette opération marque l'arrivée d'une nouvelle ère pour les banques et les paiements », souligne Ricardo Josua, cofondateur et CEO de Pismo.

Pismo conservera son équipe de direction actuelle dirigée par Ricardo Josua.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos de Pismo

Pismo est une société technologique fournissant une plateforme de traitement tout-en-un pour les infrastructures bancaires, de paiements et de marchés financiers. Les grandes banques, les marchés et les entreprises de technologie financière utilisent notre plateforme de microservices cloud pour lancer des solutions de nouvelle génération et passer des systèmes existants à la technologie la plus avancée du moment. La plateforme nuagique Pismo permet aux entreprises de créer et de lancer rapidement des produits financiers, à mesure qu’elles se développent pour avoir une portée plus vaste, tout en maintenant des normes élevées de sécurité et de disponibilité.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives se caractérisent généralement par l'emploi du futur simple, de mots tels que « est prévu », et d'autres expressions similaires. Les exemples de déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, le succès futur de Pismo, l’impact de l’acquisition sur la croissance de Visa, les plans opérationnels de Pismo et les autres avantages pour Visa, les institutions financières et les consommateurs.

Du fait de leur nature, les déclarations prospectives : (i) ne concernent que la date à laquelle elles sont faites ; (ii) ne sont pas des énoncés de faits historiques ou des gages de rendement futur ; et (iii) sont sujets à des risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement et négativement des déclarations prospectives de Visa à cause d'une variété de facteurs, comme le délai et le résultat du processus d'approbation réglementaire, les évolutions du paysage réglementaire et concurrentiel, les incidents de cybersécurité, la vitesse et le succès de l'intégration, et divers autres facteurs, y compris ceux mentionnés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces déclarations. Sous réserve des dispositions légales, nous n'avons aucunement l'intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives en cas de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240116818123/fr/