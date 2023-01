Visa : hausse de 21% du BPA au 1er trimestre

Visa a publié jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 17% à 4,6 milliards de dollars pour les trois premiers mois de son exercice 2022-23, soit 2,18 dollars par action (+21%), pour des revenus en croissance de 12% à 7,9 milliards (+15% à dollar constant).



Le groupe de solutions de paiements a fait part notamment d'un bond de 22% de ses volumes transfrontaliers (+31% en excluant les transactions au sein de l'Europe), tandis que le nombre total de ses transactions traitées s'est accru de 10%.



Par ailleurs, Visa a distribué quatre milliards de dollars à ses actionnaires en dividendes et en rachats d'actions. Pour rappel, Alfred Kelly doit céder le poste de CEO à Ryan McInerney ce 1er février et rester président exécutif du conseil d'administration.



