Visa : lance plusieurs innovations alimentées par l'IA pour des paiements plus intelligents

Grâce à Posting, Smarter Settlement Forecast et Smarter Stand-In Processing, Visa améliore la prévisibilité, la transparence et la vitesse de l’expérience de paiement.

Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui VisaNet +AI, une suite de services alimentés par l’IA qui répondent aux défis et problèmes de longue date des banques, commerçants et consommateurs, comme la confusion et les délais liés à la gestion des soldes bancaires, ainsi que le caractère imprévisible des règlements quotidiens pour les établissements financiers. VisaNet +AI intègre plusieurs concepts innovants ainsi que de nouveaux services à valeur ajoutée, notamment Visa Smarter Posting et Visa Smarter Settlement Forecast, ainsi que Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), une capacité annoncée au mois d’août l'an dernier. Ces innovations tirent parti de la plateforme d’IA à haute performance de Visa, afin de rendre les paiements plus prévisibles, plus transparents et plus rapides.

« Nos clients, partenaires et titulaires de carte se tournent vers nous pour obtenir des renseignements exploitables basés sur les données, afin de mieux gérer leurs activités et leur vie financière, particulièrement en cette période inédite. Nous annonçons aujourd’hui un ensemble de services qui s’appuient sur l’IA afin d’aider les clients à gérer plus facilement leurs comptes, et d’aider les établissements financiers à gérer leurs activités », a déclaré Jack Forestell, vice-président exécutif et directeur des produits chez Visa. « Grâce à notre investissement dans des infrastructures d’IA, nous dévoilons des solutions novatrices en temps réel pour répondre à des problématiques complexes. Ce n’est que le début de ce que nous sommes capables de faire grâce à la puissance prédictive de l’IA. »

Smarter Posting permet aux consommateurs de bénéficier d’une plus grande transparence

Comme ils effectuent de plus en plus des transactions bancaires sur des plateformes mobiles et en ligne, les consommateurs adeptes du numérique d’aujourd’hui s’attendent à bénéficier d’une visibilité en temps réel sur leurs finances. Néanmoins, l’expérience de paiement des consommateurs peut se révéler incohérente, certains paiements nécessitant plus de temps pour apparaître sur leurs soldes que d’autres. Ce décalage peut créer une confusion ou une inquiétude pour les titulaires de carte, engendrant une augmentation des volumes au niveau des centres d’appels ou d’éventuels découverts bancaires.

Ce délai intervient dans la mesure où le montant autorisé en temps réel à la caisse peut différer du montant finalement prélevé sur le compte du consommateur. Par exemple, le montant final peut changer lorsqu’un client de restaurant ajoute un pourboire, ou lorsqu’un paiement international est effectué et implique plusieurs devises. Afin d’éviter pour le consommateur la confusion consistant à voir apparaître de multiples débits pour une seule transaction, les banques diffèrent souvent la comptabilisation du paiement, ou mettent à jour le solde du compte lorsqu’elles ont la certitude du montant final.

Afin d’aider les émetteurs à créer une meilleure expérience bancaire pour les titulaires de carte, Visa a conçu Smarter Posting, un service qui utilise l’IA afin de délivrer un score personnalisé pour chaque transaction dans le cadre du processus d’autorisation. Le modèle Smarter Posting analyse les détails de la transaction ainsi que les données historiques, afin de prédire la probabilité qu’un montant de transaction demeure constant via la compensation. Dans le cadre des tests, le modèle a atteint une précision de 98 %1 en termes de prédiction de la stabilité à terme du montant de la transaction, ce qui fournit aux établissements financiers des renseignements supplémentaires leur permettant de proposer une expérience de paiement de bout en bout plus cohérente, par exemple en mettant à jour provisoirement le solde du compte consultable par le titulaire de carte.

Visa Smarter Posting sera disponible dans un premier temps en Europe dès le mois d’avril 2021, et devrait s’étendre à l’échelle internationale dans un avenir proche.

Smarter Settlement Forecast utilise la modélisation prédictive pour anticiper les besoins en flux de trésorerie

Tous les jours au cours du processus de règlement, Visa permet le mouvement de plusieurs milliards de dollars au sein de plusieurs milliers d’établissements dans plus de 200 pays et territoires, et dans 160 devises. Il s’agit de l’étape finale du cycle de paiement, au cours de laquelle les transactions sont agrégées, les transferts sont facilités entre les acquéreurs et les émetteurs, et les comptes des commerçants sont crédités concernant les ventes qu’ils ont effectuées.

Ce processus nécessite que les établissements financiers allouent de manière stratégique des ressources, afin qu’il y ait suffisamment de liquidités pour satisfaire le volume de règlements quotidien, sans allouer de manière excédentaire des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs dans leurs activités. L’environnement volatile d’aujourd’hui révèle le défi auquel les équipes de trésorerie sont confrontées dans le cadre de la prédiction des volumes quotidiens et de la prise de décisions stratégiques.

Visa a créé Smarter Settlement Forecast afin de fournir à ses clients des prévisions personnalisées sur 7 jours du montant de règlement dont ils sont susceptibles d’avoir besoin sous la main quotidiennement. Ce service utilise des informations générées par les volumes de règlement historiques, des indicateurs saisonniers, des macro-tendances, des événements particuliers, tels que ceux entourant la COVID-19, ainsi que des données de transaction en temps réel, afin de fournir des prédictions de haute qualité des entrées et sorties de trésorerie. Ces prévisions aident les émetteurs et acquéreurs à optimiser les processus de gestion de la trésorerie et des liquidités, et aident les établissements financiers à effectuer des règlements dans de multiples devises avec des prédictions pour chaque devise.

Smarter Settlement Forecast devrait être disponible pour les clients éligibles via un abonnement dans la Visa Analytics Platform, simplifiant ainsi l’intégration pour les clients. Visa procède actuellement à l’expérimentation du service auprès de trois clients, avant son lancement officiel prévu plus tard dans l’année.

Smarter STIP améliore les expériences de paiement en cas de pannes

Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), la première des capacités de VisaNet +AI à avoir été annoncée en août 2020, gagne du terrain auprès des principaux établissements financiers à travers le monde. Smarter STIP utilise l’apprentissage machine pour aider les établissements financiers à accroître les autorisations de transaction en cas de pannes. Smarter STIP génère une décision éclairée afin d’approuver ou refuser les transactions au nom de l’émetteur, afin d’offrir aux consommateurs une expérience de paiement Visa fluide.

Depuis sa sortie, Smarter STIP suscite un vif intérêt de la part des émetteurs dans toutes les régions desservies par Visa. En seulement deux mois, les clients du monde entier ont ajouté Smarter STIP à leur gamme de solutions Visa, notamment Caixa Econômica Federal et Doha Bank.

« Avec Visa, nous bénéficions d’un partenaire qui crée de nouvelles innovations en matière d’IA pour les paiements », a déclaré M. Braik Ali H S Al-Marri, directeur de la banque de détail chez Doha Bank, au Qatar. « Grâce à VisaNet +AI, nous tirons parti de ces innovations et ajoutons une valeur nouvelle pour nos activités et nos clients. »

1 Données Visa basées sur une analyse comparant le modèle prévisionnel déterminant le moment où les montants d’autorisation et les montants de compensation demeureront constants. Analyse effectuée sur des données de transaction historiques (août-septembre 2020) concernant 150 millions de transactions.

