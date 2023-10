Visa (NYSE: V), un leader mondial des paiements, a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative d’entreprises IA générative de 100 millions de dollars qui permettra d’investir dans la prochaine génération d'entreprises axées sur le développement des technologies IA générative et des applications qui influenceront l’avenir du commerce et des paiements.

En tant que pionnier de l'utilisation de l'IA dans les paiements depuis 1993, Visa considère cette initiative comme une extension de son leadership dans l'utilisation de l'IA pour stimuler l'innovation dans les paiements, créer de la valeur pour les partenaires et les clients, permettre et renforcer le commerce mondial. L'IA générative est un sous-ensemble émergent de l'IA qui s'appuie sur les grands modèles de langage (LLM) pour développer une intelligence générale artificielle capable de générer des textes, des images ou d'autres contenus à partir de vastes ensembles de données existantes lorsqu'on lui donne des instructions. « Bien que l'IA générative se soit jusqu'à présent concentrée sur les tâches et la création de contenu, cette technologie va bientôt non seulement remodeler notre manière de vivre et de travailler, mais elle va également considérablement modifier de façon significative le commerce d'une manière que nous devons comprendre », a déclaré Jack Forestell, directeur général produit et stratégie chez Visa Inc.

Cette initiative sera dirigée par Visa Ventures, la branche mondiale d'investissement de Visa. Visa Ventures investit et collabore avec des entreprises qui stimulent l'innovation des paiements et dans le commerce depuis 2007. « L'IA générative ayant la capacité de devenir l'une des technologies les plus transformatives de notre époque, nous sommes ravis d'étendre notre champ d'action pour investir dans certaines des jeunes pousses les plus innovantes et perturbatrices basées sur le capital-risque dans les secteurs de l'IA générative, du commerce et des paiements », a déclaré David Rolf, directeur de Visa Ventures, Visa Inc.

Pour en savoir plus sur initiative d’entreprises IA générative de 100 millions de dollars de Visa Ventures, veuillez visiter Visa.com/ventures.

