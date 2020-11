Visa : lance une solution de paiement B2B avec Conferma Pay

Visa et Conferma Pay annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique pour le lancement de Visa Commercial Pay, une suite de solutions de paiement B2B, afin 'd'optimiser les solutions de trésorerie des entreprises et d'en finir avec les processus manuels obsolètes', indique le communiqué de Visa.



Visa Commercial Pay propose une offre complète d'outils de gestion des programmes de cartes, incluant l'émission de cartes virtuelles à la demande depuis les appareils mobiles des collaborateurs, via une application créée exclusivement par Conferma Pay et Visa, pour les clients professionnels de Visa.



Visa Commercial Pay simplifie également les transferts d'argent entre les acheteurs et les fournisseurs, permet une gestion plus optimale des données et le traitement automatisé des paiements, ainsi que la réconciliation des notes de frais, affirme Visa.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.