Visa : dynamise la numérisation des petites entreprises dans toute l'Europe

Dans le cadre de la reprise économique, Visa réalise de grandes avancées dans la concrétisation de son objectif d'aider huit millions de petites entreprises de toute l'Europe à s'adapter et tirer parti du commerce électronique.

Visa (NYSE: V) annonce aujourd'hui que plus de 100 partenaires dans toute l'Europe ont rejoint l'initiative Where You Shop Matters pour aider les propriétaires de petites entreprises à renforcer leurs capacités et à continuer à répondre aux attentes de leurs communautés.

Plus de deux millions de petites entreprises de toute l'Europe ont reçu un soutien depuis le lancement du programme durant l'été 2020. Cette annonce représente un cap majeur dans l'engagement de Visa à aider huit millions de PME en Europe – et 50 millions au niveau mondial - à disposer d'une présence en ligne, s'adapter aux nouveaux environnements et pérenniser leur activité.

En Europe, la Covid-19 continue d'avoir un impact dévastateur sur les petites entreprises. Une étude réalisée par Visa a révélé que 65% des petites entreprises se disent préoccupées par l'avenir de leur activité.1 Contraintes pour beaucoup d'entre elles à exercer leur activité dans le cadre de restrictions et du confinement, les petites entreprises transfèrent de plus en plus leurs opérations en ligne et adoptent les paiements numériques. Les données recueillies par Visa montrent que plus de dix pays européens ont connu une augmentation de 20% de leurs ventes en ligne et que huit transactions sur dix se font désormais sans contact.

Hemlata Narasimhan, VP principale, ventes commerciales et acquisitions, Europe, Visa, déclare: "Les petites entreprises jouent un rôle crucial au sein de nos communautés et un grand nombre d'entre elles évoluent dans des conditions difficiles provoquées par la Covid-19. Nous continuons d'être inspirées par l'innovation et l'esprit entrepreneurial dont font preuve les propriétaires de petites entreprises, en adaptant leur activité pour continuer à répondre aux besoins de leurs clients.

"Nous sommes fiers que plus de deux millions de petites entreprises ont déjà pu tirer parti des initiatives de nos partenaires. Nous renouvelons notre engagement à travailler au côté de nos clients et partenaires en vue d'une reprise économique qui gardera les petites entreprises au cœur de nos communautés."

Depuis l'annonce de cet engagement à accompagner huit millions de petites entreprises de toute l'Europe dans leur transformation numérique, Visa a lancé des collaborations avec des banques, des gouvernements, des plateformes commerciales et des partenaires technologiques afin de consolider les capacités numériques des petites entreprises. Parmi les points saillants de l'annonce figurent:

Des partenariats public-privé: En République tchèque, en Pologne et en Slovaquie, Visa travaille au côté de gouvernements pour donner aux petites entreprises des terminaux sans contact et des logiciels gratuits durant les 12 premiers mois. Les gouvernements de 29 pays ont répondu présent et levé le plafond du sans contact pour faciliter ce type de paiement.

L'acceptation technologique: "Tap-to-Phone", une nouvelle technologie proposée par Visa qui transforme les dispositifs mobiles en terminaux de paiement, aide des milliers de petites entreprises à accepter les paiements numériques en République tchèque, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Turquie, en Ukraine et au Royaume-Uni.

De nouveaux outils en ligne: Mettre en place une activité en ligne peut être un défi de taille. Visa travaille avec des plateformes et des acteurs numériques pour permettre aux petits magasins d'être présents en ligne pour un coût réduit et en toute simplicité. Ces programmes ont été lancés dans plusieurs pays d'Europe pour soutenir des milliers d'entreprises locales. Visa a également renforcé sa plateforme Practical Business Skills, une plateforme numérique mondiale fournissant gratuitement des ressources pédagogiques pour aider les micro et petites entreprises à prendre des décisions éclairées en vue de développer leurs activités grâce à une transformation numérique optimisée.

De nouveaux outils bancaires: Les petites entreprises se tournent également vers les outils bancaires numériques pour gérer leurs finances durant cette période difficile. En partenariat avec les banques et les fintechs de toute l'Europe, Visa propose plus de 30 nouveaux programmes de cartes professionnelles aidant les petites entreprises à mieux gérer leur trésorerie et leurs achats, tout en offrant un accès à des outils bancaires innovants.

Un engagement social: Visa a renforcé sa campagne intitulée Where You Shop Matters, qui invite les consommateurs à acheter localement et à soutenir les petites entreprises. Parmi les exemples de campagnes locales visant à galvaniser les magasins locaux figurent Champion Green (Irlande), Smart SME (Turquie) et Fiver Fest (Royaume-Uni).

Plus de 100 programmes ont été lancés avec le soutien de partenaires industriels, notamment Alpha Bank, Akbank, Axerve, Banca Sella, Banco Santander, BeeDigital, CEC Bank, the Co-Operative bank, Clickandcollection.com, Fiserv, Fruugo, iCard- myPOS, Israel Credit Cards, Juni, National Bank of Greece, Tyl by NatWest, Nexi, Orderbird, Oma Savings Bank Plc, Payplug, Piraeus Bank, ShopAppy.com, Shopify, Viva Wallet, WorldLine. Ces initiatives ont contribué à apporter à plus de deux millions de petites entreprises des outils, des capacités et des ressources pour s'adapter, à vendre en ligne et à répondre à la demande des consommateurs en matière de paiements numériques.

"Banca Sella s'engage activement à soutenir les PME dans leur transformation numérique, en offrant des solutions intelligentes et efficaces pour leur permettre de mettre leur activité à échelle grâce aux paiements numériques", déclare Rosy Alaia, cheffe des systèmes de paiement électronique, Banca Sella. "Pendant la pandémie, nous avons observé une solide tendance vers les paiements numériques, mais de très nombreuses opportunités s'offrent encore aux petits commerçants italiens pour améliorer leur acceptation numérique et répondre aux nouvelles attentes de consommation en matière d'alternatives de paiement intelligentes. Nous pensons pouvoir atteindre cet objectif grâce à la collaboration mise en place avec Visa."

"Fiserv offre des solutions de paiement à des millions d'entreprises évoluant dans un vaste éventail de secteurs en Europe et dans le monde, et nous avons pu directement observer comment la pandémie de COVID-19 a poussé les petites entreprises vers des technologies leur permettant d'adopter des méthodes plus numériques", déclare Nigel Motyer, vice-président principal, solutions commerciales internationales, EMEA, Fiserv. "Les paiements font partie intégrante de toute petite entreprise, et nous sommes fiers d'être en partenariat avec des société comme VISA pour permettre aux PME de répondre aux attentes de leurs clients en termes d'options de paiement numérique sécurisées et pratiques."

"Pour Worldline, une compréhension approfondie de la clientèle et des partenariats durables sont des éléments clés pour générer sans relâche de la pertinence et de la valeur pour nos revendeurs", déclare Roger Niederer, responsable de services aux commerçants chez Worldline. "Au côté de partenaires stratégiques tels que Visa, nous pouvons élargir l'adoption des paiements électroniques à divers marchés et segments verticaux, travailler sur des solutions omnicanal pérennes et contribuer à promouvoir la conversion des ventes."

Un début positif, mais le travail n'est pas terminé

Alors que bon nombre d'économies en Europe entament l'année 2021 dans un contexte restrictif renforcé, Visa s'appuie sur son réseau et appelle ses partenaires à soutenir ses initiatives visant à numériser des millions de petites entreprises durant cette période cruciale pour la reprise.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.visa.co.uk/where-you-shop-matters.html

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 Visa European SME Research en partenariat avec Dynata (janvier 2021)

