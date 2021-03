Visa : renforce ses capacités mondiales de transfert d'argent au-delà de la carte bancaire grâce à Visa Direct Payouts

Simplification des paiements des PME et des consommateurs pour les banques d’affaires, les émetteurs de fonds et les sociétés de technologies financières

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui l’expansion de Visa Direct, plateforme de paiements push en temps réel1, grâce au lancement de Visa Direct Payouts. La nouvelle solution permet aux clients et partenaires de Visa du monde entier d’utiliser un point de connexion unique pour exécuter des paiements vers les cartes éligibles dans le cadre de règlements domestiques, ainsi que vers les cartes et/ou comptes éligibles dans le cadre de paiements transfrontaliers.

Visa Expands Global Money Movement Capabilities Beyond the Card with Visa Direct Payouts (Graphic: Business Wire)

« À l’heure où le commerce numérique s’intensifie, Visa innove afin de fournir aux institutions financières, gouvernements, particuliers et entreprises, de nouveaux moyens de payer et d’être payé au-delà de la carte bancaire », a déclaré Bill Sheley, vice-président principal, responsable mondial Visa Direct, chez Visa. « Le lancement de Visa Direct Payouts marque une étape majeure dans le cadre de l’expansion des capacités compte à compte de Visa, pour atteindre désormais 2 milliards de comptes bancaires supplémentaires à travers le monde. Soutenue par l’ampleur opérationnelle et les performances de VisaNet, la solution intègre l’acquisition d’Earthport par Visa afin de transformer la manière dont les clients de Visa déploient et optimisent leurs programmes internationaux de transfert d’argent. »

Les API flexibles de Visa Direct Payouts réduisent les complexités souvent associées à la gestion et à l’envoi d’argent sur de multiples réseaux et intermédiaires à travers le monde. La solution fournit la simplicité opérationnelle nécessaire pour transférer de l’argent à travers le monde via une connexion unique à VisaNet, ce qui permet aux institutions financières, sociétés de technologies financières, émetteurs de fonds et banques d’affaires de saisir de nouveaux flux de paiements pour favoriser la croissance et générer de la valeur. Visa Direct Payouts prend en charge en temps réel2 les cas d’utilisation domestiques et transfrontaliers de personne à personne (P2P), d’entreprise à petite entreprise (B2SB) et d’entreprise à consommateur (B2C), notamment les décaissements d’assurance et les paiements aux vendeurs du marché, fournissant aux travailleurs un accès plus rapide à leurs revenus, ainsi qu’à leurs versements.

Les clients et partenaires de Visa du monde entier lancent de nouveaux programmes de transfert d’argent basés sur Visa Direct Payouts.

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited améliore ses services numériques de transferts internationaux pour les clients de sa banque de détail

MoneyGram lance une option optimisée de transfert d’argent destinée à ses clients qui envoient et reçoivent des fonds de la part de leurs proches au-delà des frontières

KyckGlobal, partenaire de technologies financières de Visa, prend en charge un éventail de cas d’utilisation B2SB et B2C grâce à son moteur de paiements, y compris les paiements des sinistres, le règlement rapide des fonds pour les places de marché PME et l’accès rapide aux salaires pour les travailleurs indépendants et les employés horaires

Citations des partenaires et clients de Visa Direct Payouts

« Avec une croissance de 152 % en glissement annuel des transactions numériques transfrontalières pour MoneyGram Online en 2020, et une augmentation impressionnante de 650 % des transactions Visa Direct au quatrième trimestre3, la demande des consommateurs en faveur de nos capacités de paiement numérique P2P continue d’exploser », a déclaré Alex Holmes, PDG de MoneyGram. « Notre expansion continue avec Visa Direct constitue une composante importante de notre stratégie axée sur les clients afin de fournir un parcours clients harmonisé et fluide, ainsi que des capacités de transfert en temps réel aux millions de personnes qui utilisent notre service essentiel à travers le monde. »

« Nos clients travaillent avec un ensemble varié de bénéficiaires, notamment des entrepreneurs et des travailleurs de l’économie du partage, qui ont chacun des besoins différents en matière de paiement, notamment le paiement d’une commission, le remboursement d’une dépense ou le règlement d’un sinistre », a déclaré Ashish Bahl, PDG et fondateur de KyckGlobal. « Grâce à Visa Direct, nous sommes en mesure de veiller à ce que les clients de nos clients soient payés de manière rapide et sécurisée, quel que soit le lieu où ils accèdent aux fonds, ce qui est plus important que jamais dans le contexte économique actuel. »

Grâce à l’ajout de Visa Direct Payouts, Visa Direct fournit désormais un accès multi-rail à 5 milliards de cartes et comptes répartis sur plus de 200 territoires géographiques, prenant en charge 160 devises, et se connectant à 16 réseaux basés sur les cartes4, 65 chambres de compensation automatisée (Automated Clearing House, ACH) domestiques, sept réseaux de paiement en temps réel (Real-Time Payment, RTP) et cinq passerelles de paiement. S’agissant des transactions Visa Direct, Visa fournit des services à valeur ajoutée, notamment des services de sécurité et de tokénisation, qui offrent aux PME et consommateurs la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin lorsqu’ils payent et sont payés, et lorsqu’ils transfèrent de l’argent à l’international.

Pour en savoir plus et contacter notre équipe, veuillez consulter la page Visa Direct Payouts.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 La disponibilité réelle des fonds varie en fonction de l’institution financière réceptrice, du type de compte récepteur, de la région et de la nature de la transaction (domestique ou transfrontalière).

2 La disponibilité réelle des fonds varie en fonction de l’institution financière réceptrice, du type de compte récepteur, de la région et de la nature de la transaction (domestique ou transfrontalière).

3 Source : https://ir.moneygram.com/news-releases/news-release-details/moneygram-international-reports-fourth-quarter-and-full-year-5

4 Visa propose le Visa Push Payment Gateway Service afin d’offrir des capacités d’envoi de fonds vers une carte aux cartes non Visa aux États-Unis ainsi qu’au Canada

