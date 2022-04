Visa : nomination de Teri List au Conseil d'administration

Visa a annoncé la nomination de Teri List qui siège au sein de son Conseil d'administration.



Teri List a exercé les fonctions de vice-présidente exécutive et directrice financière de Gap, de janvier 2017 à mars 2020. Avant de rejoindre Gap, elle a occupé divers postes de direction, notamment en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière chez DICK'S Sporting Goods et Kraft Foods Group et vice-présidente chez The Procter and Gamble.



' Teri est une dirigeante et une directrice de sociétés cotées, extrêmement accomplie, dont les décennies d'expérience dans le domaine des finances et du leadership dans plusieurs secteurs d'activités fourniront au conseil diverses perspectives et de vastes compétences axées sur la gestion du risque, la planification stratégique, et la supervision financière. ' a déclaré Al Kelly, président-directeur général de Visa.



