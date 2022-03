Visa nomme Frank Cooper III au poste de directeur mondial du Marketing

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui que Frank Cooper III rejoindrait l’entreprise en tant que directeur mondial du Marketing, à compter de mai 2022. M. Cooper sera également membre du comité exécutif de la Société, et dépendra du président-directeur général (PDG), Al Kelly.

« Frank offre un mélange rare d’atouts : en plus d’être un stratège de marque, à la fois créatif, et doté d’un sens aigu des affaires, c’est aussi un dirigeant qui comprend les opportunités de marque les plus profondes, dans le cadre d’un leadership centré sur un objectif précis », a déclaré Al Kelly, PDG de Visa. « Nous sommes ravis à l’idée d’accueillir Frank chez Visa, tout comme de la perspective élargie et du leadership habile qu’il apportera à notre entreprise et à l’évolution continue de notre marque. »

M. Cooper dirigera l’organisation Marketing mondiale, afin de stimuler la demande pour nos produits, services et solutions. De plus, il guidera toutes les facettes de la marque, de l’amplification de nos objectifs par le biais des campagnes, à la création de valeur via nos parrainages mondiaux, en passant par les activations. M. Cooper rejoint Visa après avoir passé cinq ans chez BlackRock, en tant que directeur général principal et directeur mondial du Marketing.

« La marque Visa est l’une des plus respectées et des plus reconnaissables au monde, et je me réjouis très sincèrement de cette opportunité qui m’est offerte de tirer parti du travail ayant précédé mon arrivée dans la société », a confié M. Cooper. « La puissance d’une grande marque vient de l’offre de produits exceptionnels qui font une différence significative dans la vie des gens et dans le monde en général ; et j’ai hâte de prendre mes nouvelles fonctions en sachant à quel point ces deux choses sont fondamentales pour Visa. »

M. Cooper apporte une vaste expérience, ayant travaillé pour diverses marques mondiales de technologie, de divertissement, de biens de consommation, et de services financiers. Avant d’occuper son poste chez BlackRock, M. Cooper fut directeur du Marketing et de la Création, chez BuzzFeed, et directeur du Marketing et de l’Engagement mondial des consommateurs, pour le Groupe mondial de Boissons, de PepsiCo. Il a également été cadre supérieur chez Motown et Def Jam. M. Cooper a été reconnu par Fast Company comme l’une des « 100 personnes les plus créatives en affaires », a été quatre fois cité dans la liste « Power 100 » de Billboard, et est récipiendaire du prix « Legend » d’AdColor.

M. Cooper est titulaire d’un doctorat de la Faculté de droit, de Harvard, et d’une licence en administration des affaires, de l’Université de Californie à Berkeley. Il réside à Mamaroneck, dans l’État de New York, avec sa femme Nina.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial dans le secteur des paiements numériques, qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales, dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement, le plus innovant, le plus souple, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus partout dans le monde encouragent tous les individus partout dans le monde, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. En savoir plus sur Visa.com.

