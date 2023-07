Visa a annoncé la nomination de Rishi Chhabra au poste de vice-président, responsable des ventes et de l'acquisition des commerçants (MS&A) pour l'Inde et l'Asie du Sud. À ce titre, il dirigera la stratégie d'acquisition des commerçants et de cyber-source ainsi que sa mise en œuvre en Inde et en Asie du Sud. Selon la société, il jouera un rôle déterminant dans la définition de l'orientation stratégique et la direction des équipes MS&A locales de Visa en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal, au Bhoutan et aux Maldives. Avant de rejoindre Visa, M. Chhabra a occupé des postes de direction dans des sociétés telles que Fiserv (anciennement First Data Corp.), PayPal et JP Morgan.

En outre, M. Chhabra a passé plus de trois ans en tant que chef d'entreprise au sein de l'équipe de produits pour les petites entreprises américaines de Visa. Dans ses dernières fonctions chez Fiserv, il a été chef de pays et directeur général pour les marchés de l'Inde et du Sri Lanka. M. Chhabra est titulaire d'une maîtrise en ingénierie industrielle de l'Ohio State University et d'une licence en ingénierie mécanique de l'Université de Mumbai.