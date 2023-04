Visa : partenariat avec PayPal et Venmo autour de Visa+

Visa a annoncé mardi s'être associé à PayPal et Venmo dans le cadre d'un projet pilote visant à soutenir le développement de Visa+, sa nouvelle application de transfert d'argent entre particuliers.



Aux termes de l'accord, les utilisateurs de Venmo et PayPal aux Etats-Unis pourront, d'ici à la fin de l'année, transférer des fonds entre les deux plateformes.



Dans son communiqué, Visa précise que son service Visa+ n'exige pas de détenir de carte Visa mais qu'il permet de créer un système d'échange personnalisé en lien avec leurs comptes Venmo ou PayPal.



Les individus utilisant l'une ou l'autre des deux applications pourront ensuite recevoir et envoyer des paiements rapidement et en toute sécurité entre les plateformes.



Afin de s'assurer de l'interopérabilité de Visa+, l'émetteur de cartes de crédit prévoit également de collaborer avec d'autres partenaires tels que Western Union, DailyPay, i2c ou TabaPay.



L'application Visa+ devrait être lancée aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année avec une commercialisation plus globale prévue à horizon mi-2024.



A noter par ailleurs que Visa a annoncé hier la cooptation au sein de son conseil d'administration de Pam Murphy, une ancienne cadre d'Oracle et l'actuelle directrice générale de la firme de cybersécurité Imperva.



