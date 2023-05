Visa prévoit un nouveau pôle technologique et produit mondial en Pologne visant à soutenir son modèle de développement pour l'innovation fonctionnant 24h/24 et 7j/7

Le premier pôle technologique et produit stratégique de Visa en Europe centrale et orientale renforcera davantage l’empreinte de Visa alors que la société investit dans le monde entier pour favoriser une croissance rapide continue du commerce et des paiements numériques

Visa Inc. (NYSE : V), un leader mondial des paiements numériques, a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait d’ouvrir un nouveau pôle technologique et produit mondial en Pologne, qui sera le premier du genre pour Visa en Europe centrale et orientale. Le centre accueillera jusqu’à 1 500 nouveaux employés dans la technologie et les produits au cours des prochaines années, alors que Visa investit dans le monde entier pour soutenir son modèle de développement pour l’innovation fonctionnant 24h/24 et 7j/7 et favorise une croissance rapide continue du commerce et des paiements numériques.

« La main-d'œuvre très qualifiée et le secteur informatique dynamique de la Pologne font du pays un endroit idéal pour nous pour recruter et collaborer avec des partenaires et entreprises en vue de développer de nouvelles solutions de paiement », a déclaré Rajat Taneja, président de la division Technologie chez Visa. « La prochaine vague de notre feuille de route pour les produits et l’innovation est encore plus enthousiasmante alors que nous nous concentrons sur la prochaine génération d’IA et de cybersécurité et sur la résilience et la disponibilité de notre réseau pour tous ceux qui en dépendent. »

La Pologne accueillera le cinquième pôle technologique et produit mondial stratégique majeur de Visa. En tant que lieu de plus en plus prisé pour les professionnels hautement spécialisés en technologies, le pays mise sur l’engagement de Visa envers l'innovation et l’investissement dans la région Europe, et en Pologne en particulier. Visa trouvera de nouveaux moyens pour mettre à profit des talents émergents dans la région, accélérer le développement de produits et innover à grande échelle pour apporter de la valeur aux consommateurs, aux clients, aux acheteurs et aux vendeurs à travers le monde.

« En tant qu’entreprise internationale qui exerce ses activités dans plus de 200 pays et territoires, il est important pour nous d’investir dans les talents locaux, créant ainsi des pôles technologiques régionaux qui nous permettent de servir notre clientèle mondiale mieux que jamais auparavant », a affirmé Charlotte Hogg, PDG de Visa Europe. « Nous sommes attachés à la diversité et à l’inclusion et à assurer que, à mesure que Visa se développe, elle reflète le large éventail de perspectives composant les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. En Pologne, cela se traduira par l'inclusion d’un bassin de talents diversifiés et par l’accueil de talents venus d’Ukraine et d’autres parties de la région. »

« C’est une nouvelle vraiment exceptionnelle que Visa, avec son expérience et son savoir-faire mondiaux uniques, ait choisi notre pays parmi tous les lieux possibles, consolidant ainsi le statut de la Pologne de meilleur endroit pour des investissements dans le nouveau secteur technologique », a expliqué Mateusz Morawiecki, Premier ministre polonais. « Parmi les facteurs ayant conduit au choix de la Pologne pour cet investissement figurent les hautes qualifications de notre personnel informatique et l’important vivier de talents sur le marché du travail. Nous sommes face à un grand potentiel d’accueillir des investissements très innovants dans notre pays. »

Visa est à l'avant-garde des paiements numériques depuis plus de 60 ans et la société est présente en Pologne depuis 1995. La première carte de paiement en Pologne était une carte Visa et, depuis les premiers temps du numérique, les innovations de Visa ont appuyé bon nombre des moyens utilisés par les consommateurs et les commerçants pour payer et être payés. Avec Visa comme élément moteur des paiements numériques, la Pologne est devenue le premier marché au monde à atteindre une disponibilité du sans contact à 100 %.

Visa reconnaît le rôle essentiel joué par les compétences numériques dans l’économie moderne et s’est engagée à soutenir les efforts de l’UE pour créer une main-d'œuvre plus compétitive et maîtrisant le numérique.1 Cet investissement souligne l'engagement de Visa à promouvoir l’inclusion numérique et à permettre aux individus de prospérer à l’ère du numérique.

De plus amples détails sur le nouveau pôle technologique et produit mondial de Visa seront partagés dans les prochains mois. Les postes à pourvoir en Pologne peuvent être consultés ici.

1 Grâce à la Décennie numérique, l’UE vise à assurer que 20 millions de spécialistes des TIC seront employés dans l’UE d’ici 2030. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2246

