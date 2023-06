Visa (NYSE: V) a annoncé aujourd'hui, qu’elle a signé un accord définitif pour l'acquisition de Pismo, une plateforme de traitement des émetteurs et de services bancaires basée sur le cloud et opérant en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Europe, pour un montant d’un milliard de dollars en espèces.

En acquérant Pismo, Visa sera en mesure de fournir des services bancaires et d’émettre des cartes de débit, des cartes prépayées, cartes de crédit et cartes commerciales pour ses clients par le biais d'API de type cloud native. La plateforme de Pismo permettra également à Visa de fournir assistance et connectivité aux réseaux de paiement émergents, tels que Pix au Brésil, et aux clients des institutions financières.

« L’acquisition de Pismo permettra à Visa de mieux servir nos institutions financières et nos clients de la fintech grâce à des solutions bancaires et d’émission plus différenciées qu’ils ne peuvent offrir à leurs clients », a affirmé Jack Forestell, directeur des produits et de la stratégie chez Visa.

« Chez Pismo, notre but est de permettre à nos clients de mettre sur le marché des produits bancaires et de paiement de pointe au sein d’une plateforme unique de type cloud native – peu importe les réseaux, la géographie ou la devise. Visa fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous permettre d’une part d’étendre notre présence sur la planète et d’autre part de contribuer à façonner une nouvelle ère de services bancaires et de paiements », a déclaré Ricardo Josua, cofondateur et PDG de Pismo.

Pismo maintiendra son équipe dirigeante. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles et devrait être conclue d'ici fin 2023.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, consultez le site Visa.com.

À propos de Pismo

Pismo est une société de technologie avec de longues expériences dans la conception et l'implémentation des solutions bancaires et de cartes pour banques numériques et larges institutions financières. La société exerce ses activités en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Europe. Les investisseurs de la société sont Redpoint eventures, Softbank, Amazon et Accel.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives se caractérisent généralement par l'emploi du futur simple de l'indicatif, de mots tels que « est prévu », et d'autres expressions similaires. Les exemples de déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la date et à l’éventuelle fermeture, au succès futur de Pismo, à l'effet de l'acquisition sur la croissance de Visa et aux autres effets positifs pour Visa, les institutions financières et les consommateurs.

Du fait de leur nature, les déclarations prospectives : (i) ne concernent que la date à laquelle elles sont faites ; (ii) ne sont pas des énoncés de faits historiques ou des gages de rendement futur ; et (iii) sont sujets à des risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement et négativement des déclarations prospectives de Visa à cause d'une variété de facteurs, comme le délai et le résultat du processus d'approbation réglementaire, les évolutions du paysage réglementaire et concurrentiel, les incidents de cybersécurité, la vitesse et le succès de l'intégration, et divers autres facteurs, y compris ceux mentionnés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour la période fiscale clôturée le 30 septembre 2022, et dans nos autres documents déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces déclarations. Sous réserve des dispositions légales, nous n'avons aucunement l'intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives en cas de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

