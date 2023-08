Visco Trade Associates Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est engagée dans des activités d'investissement, de négoce d'actions et d'octroi de prêts. Elle investit principalement dans l'acquisition et la détention d'actions, de titres, de débentures, d'obligations, de warrants, d'obligations ou d'autres titres émis ou garantis par toute société constituée ou exerçant ses activités en Inde et par tout gouvernement, État, organisme ou autorité publique. La société se concentre sur le financement et l'octroi de prêts à court et à long terme, de crédits à des particuliers ou à des associations de personnes, quel que soit leur nom, soit sur des titres tels que des terrains, des bâtiments, des machines, des usines, des actions, des obligations, des titres d'État, des certificats d'actions, des polices d'assurance-vie, des unités, des actions en circulation, ou sur des garanties à ces conditions. Ses filiales comprennent Chowrasta Stores Pvt. Ltd, Marudhar Vintrade Pvt Ltd, Skypack Vanijya Pvt Ltd et Lambodar Vintrade Pvt Ltd.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières