Viscofan, S.A. : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières EUR USD CA 2022 1 090 M 1 114 M - Résultat net 2022 137 M 140 M - Dette nette 2022 58,2 M 59,4 M - PER 2022 19,5x Rendement 2022 3,29% Capitalisation 2 650 M 2 706 M - VE / CA 2022 2,48x VE / CA 2023 2,35x Nbr Employés 5 182 Flottant 93,7% Prochain événement sur VISCOFAN, S.A. 28/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 57,25 € Objectif de cours Moyen 66,84 € Ecart / Objectif Moyen 16,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs José Antonio Canales García Chief Executive Officer & Executive Director Maria del Carmen Peña Ruiz Chief Financial Officer José Domingo de Ampuero y Osma Executive Chairman Jose Ignacio Recalde Irurzun Chief Technology & Diversification Officer César Arraiza Armendariz Chief Strategy, Organization & IT Officer