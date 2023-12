Viscount Mining Corp. est une société d'exploration et de développement de projets basée au Canada. La société possède un portefeuille de propriétés d'argent et d'or dans l'ouest des États-Unis, notamment Silver Cliff au Colorado et Cherry Creek au Nevada. La propriété de Silver Cliff au Colorado se trouve dans le district d'argent de Hardscrabble dans la vallée de Wet Mountain, dans le comté de Custer, au centre-sud du Colorado. Elle est située à 44 miles à l'ouest-ouest de Pueblo, Colorado. La propriété se compose de 96 concessions minières qui présentent des teneurs élevées en argent, en or et en métaux de base. Le projet Cherry Creek est situé à environ 90 miles au sud de Wells, dans le comté de White Pine, au Nevada, et comprend 9 000 acres, dont plus de 20 mines d'argent et d'or. La propriété d'exploration Cherry Creek se trouve dans une zone communément appelée le district minier de Cherry Creek, située à environ 80 km au nord de la ville d'Ely, dans le comté de White Pine, au Nevada. Le projet consiste en 578 titres miniers non brevetés et 17 titres miniers brevetés, ainsi que des droits d'usinage.

Secteur Sociétés minières intégrées