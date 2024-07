Vishal Fabrics Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication, la distribution et la commercialisation de produits textiles. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente de divers produits textiles tels que le fil teint, les tissus denim et le travail à façon pour les produits textiles. Elle se concentre sur la teinture, l'impression et la transformation de denim et d'autres gammes de tissus qu'elle produit elle-même ou qu'elle fait travailler à façon. La société est également un fournisseur de tissus denim extensibles. Elle propose une gamme de produits pour les hommes, les femmes et les enfants. Sa gamme de tissus se compose de 100% coton, coton spandex, coton-poly, coton poly spandex, coton modal et coton tencel. Les usines de fabrication de la société sont situées à Narol et à Dholi, Ahmedabad.