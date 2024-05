Vishnu Chemicals Limited est un fabricant indien de produits chimiques spécialisés. Les produits de la société comprennent des composés de chrome et des composés de baryum. La société fabrique des composés de chrome, notamment du bichromate de sodium, du sulfate de chrome basique, de l'acide chromique, de l'oxyde de chrome vert, du sulfate de sodium et du bichromate de potassium. Elle fabrique également des composés de baryum, notamment du carbonate de baryum de qualité industrielle et du sulfate de baryum précipité. L'entreprise s'adresse à toute une série d'industries, notamment les produits pharmaceutiques, la galvanoplastie, les céramiques et les tuiles, les produits de préservation du bois, les pigments et les colorants, les produits réfractaires, les couleurs pour plastique et les détergents, entre autres. Elle approvisionne divers pays, dont l'Asie, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Afrique, entre autres. Ses filiales comprennent Vishnu Barium Private Limited et Vishnu South Africa (Pty) Limited.

Secteur Produits chimiques de base