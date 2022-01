Vishwaraj Sugar Industries Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2021. 15/01/2022 | 13:24 Envoyer par e-mail :

Vishwaraj Sugar Industries Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2021. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 332,81 millions d'INR, contre 827,53 millions d'INR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 341,75 millions d'INR, contre 827,94 millions d'INR un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 294,44 millions INR, contre 304,65 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,57 INR, contre 1,62 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 1,57 INR contre 1,62 INR l'année précédente. Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 378,64 millions INR, contre 2 647,37 millions INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 390,12 millions INR, contre 2 648,06 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 206,74 millions INR, contre 41,71 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,1 INR, contre 0,22 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 1,1 INR contre 0,22 INR l'année précédente.

