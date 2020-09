Visiativ : Invest Securities relève son objectif

25/09/2020 | 09:47

Invest Securities estime que la poursuite de la revalorisation devrait prendre du temps, alors que le titre a progressé de +10% depuis le CA T2 20 publié fin juillet.



' Le management est confiant dans sa capacité à réaliser sa guidance 2023 d'un EBITDA publié de 30mE (27,8mE att par IS), mais il n'est pas en mesure de déterminer quand la reprise des investissements digitaux de ses clients - et par ricochet la reprise de son CA new business (33% du total) - se produira ' indique le bureau d'analyses.



' La visibilité devrait donc rester limitée (au moins jusqu'à la publication du CA T4 20 fin janvier), mais la faible valorisation actuelle nous incite à rester à l'achat, avec un objectif relevé à 28E (contre 26E) après actualisation de la prime de risque ' rajoute Invest Securities.



