Résultat semestriel 2022 : accélération de la croissance profitable

l'international, la rentabilité est plus élevée avec une marge d'EBITDA qui atteint 10,5% contre 7,2% un an plus tôt, compte tenu de la forte progression de l'activité.

Visiativ signe une nouvelle rentabilité record pour un 1er semestre, avec une marge d'EBITDA de 8,4%, contre 7,4% au 1er semestre 2021. La hausse des charges de personnel, avant tout liée aux effets de périmètre et au développement de l'activité aux États-Unis, a été contenue (+11%). Les autres charges d'exploitation ont crû de +37%, du fait de la hausse des frais de déplacement et des dépenses marketing, non normatifs au 1er semestre 2021 du fait du contexte sanitaire.

Outre une saisonnalité traditionnellement plus favorable au 2nd semestre, Visiativ va également bénéficier de la pleine consolidation de MB CAD en Allemagne, de l'entrée dans le périmètre du cabinet de conseil Braithwaite, basé au Canada (Toronto) et en Irlande (Dublin), et de l'éditeur d'applications mobiles métier Daxium (acquisition de 68% du capital en juillet 2022) qui totalise un ARR embarqué (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) d'environ 2,1 M€.

Visiativ réitère les objectifs du plan stratégique CATALYST, avec l'atteinte d'un EBITDA de 30 M€ en 2023.

AGENDA FINANCIER 2022

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2022 Mercredi 19 octobre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Prése nt en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas,Royaume-Uni, E.A.U. et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

