Visiatic : le titre se replie après une publication décevante

L'action Visiativ chute de près de 6% ce mercredi à la Bourse de Paris au lendemain d'une publication semestrielle jugée décevante par les analystes, qui soulignent notamment la faible visibilité dont dispose la société.



Vers 10h00, le titre recule de près de 6%, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



Le spécialiste de la transformation numérique a fait état mardi soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 110 millions d'euros sur le premier semestre, en croissance de 20%, dont +13% en données organiques.



Son chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements logiciels) a crû de 25%, pour représenter 66% des facturations totales.



L'EBITDA semestriel s'est établi à 9,2 millions d'euros, en progression de 32% d'un semestre à l'autre, soit un niveau de rentabilité record pour un premier semestre, avec une marge d'EBITDA de 8,4%, contre 7,4% un an plus tôt.



A l'occasion, Visiativ a réitéré les objectifs de son plan stratégique, qui prévoit l'atteinte d'un EBITDA de 30 millions d'euros en 2023.



Les analystes d'Invest Securities soulignent cependant que les résultats publiés sont 'quelque peu décevants', notamment au niveau de la rentabilité.



'Surtout même si le management reste confiant, la visibilité reste faible', souligne la société de Bourse, qui souligne que la typologie de clients de Visiativ, issus des PME et ETI, est plus sensible aux cycles que les grandes entreprises.



