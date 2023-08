Visiativ : A suivre aujourd'hui

Visiativ annonce l'acquisition de la société autrichienne EBM GmbH, distributeur et intégrateur historique des solutions Catia et Solidworks de Dassault Systèmes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de déploiement de Visiativ à l'international (36% de l'activité hors France en 2022). L'acquisition d'EBM renforce notamment la présence du Groupe dans la région DACH (Allemagne - Autriche - Suisse) un peu plus d'un an après le rapprochement opéré avec la société MB CAD en Allemagne, sur le plus gros marché industriel européen.



L'acquisition de 90% du capital d'EBM, qui sera consolidée à compter du 1er juillet 2023, est financée intégralement en numéraire.



Créé en 1994 par son dirigeant fondateur Günther Müller, EBM est un revendeur à valeur ajoutée (VAR) des logiciels Catia et Solidworks.



EBM compte 24 collaborateurs répartis sur les quatre implantations de la société en Autriche : Vienne, Bad Bleiberg, Traun et Melk.



Historiquement intégrateur Catia, EBM est présent sur le marché autrichien depuis 29 ans et est récemment devenu intégrateur Solidworks. La société bénéficie d'une solide expertise technique (91 certifications Dassault Systèmes).



EBM a su bâtir une relation de confiance avec environ 400 clients, principalement des PME et ETI autrichiennes des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des équipements industriels ou techniques.



EBM a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros en 2022, dont 60% à caractère récurrent.