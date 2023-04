Doublement organique de l'ARR à 30,0 M€

Croissance de +20% de l'activité CONSULTING

Poursuite de la dynamique de développement à l'international : +25%

Lyon, le 25 avril 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 59,4 M€ au 1er trimestre 2023, en progression de +7%. À périmètre constant et taux de change constants, la croissance organique s'est établie à -4%. Pour rappel, le 1er trimestre 2022 avait été marqué par une croissance de +27% (+21% en organique), et notamment pour l'activité SOFTWARE (+35% de croissance dont +30% en organique), constituant une base de comparaison élevée pour le début de l'exercice 2023.

La stabilité de l'activité SOFTWARE au 1er trimestre 2023 masque la forte progression des abonnements SaaS qui ont plus que doublé (+125%), et qui représentent désormais plus de 20% des ventes de SOFTWARE, contre moins de 10% au 1er trimestre 2022.

L'ARR (Annual Recurring Revenue – Revenu Annuel Récurrent) s'établit désormais à 30,0 M€ à fin mars 2023, en croissance de +130% par rapport à fin mars 2022 (+100% en organique) et en progression séquentielle de +9% par rapport au trimestre précédent.

L'activité CONSULTING a enregistré une croissance soutenue de +20% au 1er trimestre 2023 (+4% en organique), portée par les dynamiques d'innovation.

Les activités récurrentes, qui représentent 67% du chiffre d'affaires, progressent de +11% au 1er trimestre 2023 (+1% en organique).

Dans le sillage de l'exercice 2022, les activités à l'international continuent de tirer la croissance de Visiativ avec désormais 21,5 M€ de chiffre d'affaires réalisé hors de France, soit une croissance de +25% (+5% en organique) et représentent 36% de l'activité.

En M€ - Données non auditées au 31/03 1er trimestre 2022 1er trimestre 2023 Variation Variation en organique[1] SOFTWARE 34,5 34,1 -1% -9% dont abonnements SaaS 3,2 7,2 +125% +52% CONSULTING 21,1 25,3 +20% +4% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 55,6 59,4 +7% -4% dont chiffre d'affaires international 17,2 21,5 +25% +5% En % 31% 36% dont chiffre d'affaires récurrent 35,9 39,7 +11% +1% En % 65% 67%

L'activité SOFTWARE a enregistré une activité stable au 1er trimestre 2023 (-1% en publié, -9% en organique). Pour rappel, les ventes à l'industrie avaient été particulièrement dynamiques au 1er trimestre 2022 (particulièrement les ventes de licences).

Les revenus SaaS (Software as a Service) réalisent une croissance très soutenue de +125% sur la période (+52% en organique), représentant désormais 21% du chiffre d'affaires de l'activité SOFTWARE, contre 13% sur l'ensemble de l'année 2022.Cela témoigne du fort développement des abonnements, conformément aux ambitions stratégiques, en lien avec le changement de modèle de vente de Visiativ vers le SaaS.

L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) à fin mars 2023 s'établit désormais à 30,0 M€, contre un peu plus de 13 M€ à fin mars 2022, soit une progression de +130% (+ 100% en organique) et de 27,4 M€ à fin décembre 2022, soit une croissance organique séquentielle de +9%.

L'activité CONSULTING a progressé de +20% au 1er trimestre 2023 (+4% en organique), bénéficiant de la consolidation d'Absiskey, cabinet de conseil en stratégie et financement de l'innovation basé en France et en Pologne, depuis le 1er octobre 2022.

Le chiffre d'affaires récurrent (contrats pluriannuels, maintenance logicielle, contrats SaaS et abonnements) s'est établi à 39,7 M€ au 1er trimestre 2023, en progression de +11% (+1% en organique), représentant 67% des facturations totales de Visiativ.

L'international est demeuré au 1er trimestre 2023 un moteur important de la croissance de Visiativ, avec une progression des ventes hors de France de +25% (+5% à périmètre et taux de change constants), portant la part des facturations réalisées à l'international à 36% du total de l'entreprise sur la période, contre 30% au 1er trimestre 2022.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique incertain, Visiativ s'est fixé pour objectif en 2023 de renforcer les piliers de son développement :

Renforcer la proposition de valeur autour de Visiativ Innovation Platform ;

la proposition de valeur autour de Visiativ Innovation Platform ; Consolider la plateforme technologique Visiativ Agora ;

la plateforme technologique Visiativ Agora ; Développer le modèle d'abonnements en s'appuyant sur la plateforme logicielle ;

le modèle d'abonnements en s'appuyant sur la plateforme logicielle ; Poursuivre la dynamique de croissance à l'international ;

la dynamique de croissance à l'international ; Accélérer la croissance en réalisant de nouvelles acquisitions relutives.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Assemblée générale Jeudi 25 mai 2023 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats 1er semestre 2023 Mardi 19 septembre 2023 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2023 Mardi 24 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MB CAD (consolidée au 1er avril 2022), Daxium et Braithwaite (consolidées au 1er juillet 2022), Absiskey (consolidée au 1er octobre 2022) et taux de change constants.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZhuZ5lml2/Knp1xaJdpm5dommthmJOZaJKVk5Rqa5aWaHKRmJhmb8ecZnBqmmdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79523-visiativ-cp-ca-t1-2023-25042023-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews