3DEXPERIENCE VAR : croissance organique de +13%

VISIATIV PLATFORM : progression de +8% à périmètre constant

Progression de +20% du chiffre d'affaires SaaS : mutation vers le modèle Cloud

Lyon, le 28 juillet 2021 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Après avoir renoué avec la croissance au 1er trimestre 2021, Visiativ a accéléré au 2ème trimestre 2021, réalisant un chiffre d'affaires de 47,9 M€ en progression de +19%, dont +18% à périmètre et taux de change constants, par rapport au 2èmetrimestre 2020, et de +10% par rapport au 2ème trimestre 2019.

À l'issue du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est donc établi à 91,7 M€, en progression de +11% (croissance identique à périmètre et taux de change constants) par rapport au 2ème trimestre 2020, et de +8% par rapport au 2ème trimestre 2019.

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR tire parti de la bonne conquête commerciale depuis le début de l'exercice et de la dynamique d'investissement des entreprises en France et à l'international. Le pôle enregistre une croissance semestrielle de +18% par rapport au 1er semestre 2020 et de +9% par rapport au 1er semestre 2019 avant la crise sanitaire. L'activité de Conseil en innovation enregistre une nouvelle croissance à deux chiffres, de +14%, au 1er semestre 2021. L'activité É dition (Moovapps), stable en publiée sur la période, affiche une progression de +20% des ventes en abonnement, signe de l'évolution du modèle vers le mode SaaS.

Au total, le chiffre d'affaires récurrent progresse de +3% au 1er semestre, représentant 63% de l'activité semestrielle. Enfin, l'international continue d'enregistrer une croissance élevée de +17% (+18% à périmètre et taux de change constants) et représente désormais 26% du chiffre d'affaires semestriel du Groupe.

Chiffre d'affaires consolidé – Données non auditées

En M€ - Données au 30/06 S1 2020

6 mois S1 2021

6 mois Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 46,3 54,6 +18% +13% VISIATIV PLATFORM 36,3 37,1 +2% +8% dont Édition (Moovapps) 14,0 14,1 0% 0% dont Conseil en innovation 16,9 19,2 +14% +16% dont Services cloud2 5,4 3,8 -24% +2% Chiffre d'affaires total 82,6 91,7 +11% +11% dont chiffre d'affaires récurrent 55,6 57,7 +3% +2% % récurrent 67% 63%

Performances par pôle

Le pôle 3DEXPERIENCE VAR (Value-added reseller) a accéléré au 2ème trimestre (+34% dont +26% en organique), tirant parti de l'accélération des ventes de nouvelles licences portées par les nombreux projets d'investissements des entreprises en France, mais également par l'international avec une croissance de +12%.

Le pôle VISIATIV PLATFORM enregistre un chiffre d'affaires semestriel en hausse de +2% (+8% hors impact de la cession de la filiale Valla dans l'impression 3D).

La bonne dynamique des solutions applicatives (Moovapps) se traduit par une croissance des facturations d'abonnement en mode SaaS de près de +20% sur le semestre (contre +11% sur l'ensemble du dernier exercice). Les ventes SaaS totalisent 55% du chiffre d'affaires récurrent de l'activité d'Édition (contre 50% en 2020), incluant également les prestations de maintenance.

Le Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) conserve une croissance à deux chiffres, à +14% (+16% en organique) sur le semestre écoulé (rappel : +11% de croissance organique au 1er semestre 2020), avec une accélération au 2ème trimestre, au cours duquel la croissance organique a atteint +20%.

Les activités de Services cloud, recentrées sur le cloud et l'infogérance consécutivement à la cession de Valla en début d'année, sont stables à +2% à périmètre constant.

Le chiffre d'affaires récurrent (maintenance logicielle, contrat SaaS et abonnement) s'est inscrit en progression de +3% au 1er semestre, et représente 63% des facturations de Visiativ, de retour au niveau de 2019.

À l'international, le Groupe continue d'afficher une solide dynamique et une croissance semestrielle totale de +17% (+18% à périmètre et taux de change constants), en particulier aux États-Unis. L'international représente 26% des ventes du Groupe au 1er semestre 2021.

Acquisition de la société nord-irlandaise IFTC, spécialisée dans le conseil en innovation

Visiativ annonce l'acquisition de la société IFTC, cabinet de conseil spécialisé dans le financement de l'innovation basé à Belfast (Irlande du Nord).

IFTC accompagne des entreprises de toutes tailles et de nombreux secteurs (industrie, ingénierie, technologies de l'information, sciences, agroalimentaire, etc.) dans le cadre de l'optimisation de leurs crédits d'impôt pour la R&D, le financement de l'innovation ou de la propriété intellectuelle (patent box). IFTC s'appuie sur une équipe d'une dizaine de collaborateurs, constituée de conseillers fiscaux et de consultants techniques (ingénieurs, scientifiques et spécialistes en logiciels) qui possèdent des dizaines d'années d'expérience.

IFTC vient ainsi renforcer l'activité Conseil de Visiativ au Royaume-Uni et constitue une nouvelle base d'implantation outre-Manche après Londres, Edinbourg, Manchester, Birmingham et Newcastle.

IFTC, qui sera consolidé à compter du 1er juillet 2021, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 M£ (1,5 M€) en 2020.

Perspectives & Objectifs 2023

Le 2ème trimestre 2021 illustre le parfait positionnement des offres de Visiativ (digitalisation, conseil en innovation, cloud, etc.) pour capter les projets d'investissements générés par la dynamique de relance de l'économie.

Visiativ poursuit l'exécution du plan stratégique CATALYST, et maintient son objectif d'un EBITDA de 30 M€ à l'horizon 2023, porté par l'accroissement des synergies entre les différentes activités et l'optimisation de la performance opérationnelle.

Agenda financier 2021

Événements Dates Résultats 1er semestre 2021 Mercredi 22 septembre 2021 Chiffre d'affaires 9 mois 2021 Mercredi 20 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

Annexes

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre – Données non auditées

En M€ - Données au 31/03 T1 2020

3 mois T1 2021

3 mois Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 24,2 25,1 +4% +3% VISIATIV PLATFORM 18,1 18,7 +3% +8% dont Édition (Moovapps) 7,0 7,4 +6% +5% dont Conseil en innovation 8,4 9,4 +12% +14% dont Services cloud2 2,7 1,9 -30% +1% Chiffre d'affaires total 42,3 43,8 +4% +5% dont chiffre d'affaires récurrent 27,9 28,6 +3% +3% % récurrent 66% 65%

Chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre – Données non auditées

En M€ - Données au 30/06 T2 2020

3 mois T2 2021

3 mois Variation Croissance organique1 3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 22,1 29,5 34% 26% VISIATIV PLATFORM 18,2 18,4 1% 9% dont Édition (Moovapps) 7,0 6,7 -4% -2% dont Conseil en innovation 8,4 9,8 17% 20% dont Services cloud2 2,7 1,9 -28% 3% Chiffre d'affaires total 40,3 47,9 19% 18% dont chiffre d'affaires récurrent 27,8 29,1 5% 4% % récurrent 69% 61%

1 croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MSC Associates (consolidée au 1er mars 2020) et AJ Solutions (consolidée au 1er avril 2021), et taux de change constants. La société Ma Sauvegarde sera consolidée à partir du 1er juillet 2021.

2 depuis la cession de Valla, le pôle Business Development a été rebaptisé Services cloud, regroupant les activités cloud et infogérance de Visiativ.

