En application des articles 232-4 et 237-1 et suivants du règlement général, l'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de 10 jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'offre ou, le cas échéant, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre réouverte et si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire visant les actions VISIATIV non présentés à l'offre.

Par conséquent, au jour du dépôt du projet d'offre, l'initiateur détient, individuellement, 2 163 446 actions VISIATIV représentant 4 074 314 droits de vote, soit 46,50% du capital et 59,46% des droits de vote de VISIATIV et, de concert avec les familles des cofondateurs MM. Laurent Fiard et Christian Donzel, ainsi que de managers de la société VISIATIV, 2 186 946 actions VISIATIV représentant 4 097 815 droits de vote, soit 47,01% du capital et 59,80% des droits de vote de cette société7, répartis comme suit :

Disclaimer

Visiativ SA published this content on 18 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 June 2024 11:18:20 UTC.