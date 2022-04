Invest Securities a abaissé sa recommandation de Neutre à Vente et rehaussé son objectif de cours de 29 euros à 30 euros sur Visiativ après l'annonce des revenus du premier trimestre. "L'action devant progresser ce jour après la publication d'un excellent T1, nous ne pouvons justifier les niveaux de cours actuel après la hausse de +26% depuis le début d'année et de +72% sur 1 an ", explique le bureau d'études.