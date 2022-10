Visiativ : Invest Securities n'est plus à Vendre

Invest Securities a relevé sa recommandation de Vente à Neutre et affiche un objectif de cours de 28 euros sur Visiativ. Sur le mois écoulé, le titre a sous-performé de 18 points, s'approchant de l'objectif de cours du bureau d'études, qui n'a plus de raison d'être à Vente. Pour autant, explique-t-il, les incertitudes restent fortes dans un contexte macroéconomique dégradé, alors que Visiativ est en phase de migration de son modèle vers l'abonnement et que sa typologie de clients (PME/ETI) est plus sensible aux aléas macroéconomiques que les grands comptes.