La solution collaborative indispensable à la création et à la maîtrise

des feuilles de route de transformation des entreprises

Lyon, le 6 juillet 2023 – 10h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).



Visiativ est heureux d'annoncer le lancement de Visiativ Transformer, une solution co-construite avec ses clients, dédiée aux dirigeants d'entreprises industrielles qui souhaitent mettre en mouvement et conduire leurs transformations stratégiques avec l'adhésion de l'ensemble de leurs collaborateurs.

Transformation numérique, cybersécurité, responsabilité sociétale, décarbonation, industrie 4.0, intelligence artificielle… les PME et ETI industrielles font face à de nombreux enjeux et doivent évoluer et se transformer pour rester compétitives. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de projets stratégiques qui sont menés en parallèle dans les entreprises. Cependant, seulement 30% des projets de transformations sont des succès1. Pour réussir sa transformation, il est essentiel de numériser les feuilles de route, afin de disposer d'une vue globale et actualisée de sa stratégie, et de communiquer efficacement pour recueillir l'engagement de l'ensemble de ses collaborateurs.

Visiativ Transformer est une solution collaborative : un véritable soutien au dirigeant et à son équipe de direction, pour co-définir numériquement les feuilles de route et engager toutes les parties prenantes dans la transformation afin de garantir l'alignement de tous.

À la différence des outils généralistes de gestion de portefeuille de projets, qui sont focalisés sur l'exécution des différentes tâches et étapes, Visiativ Transformer est une application conçue par un éditeur expert de la transformation au service des PME et des ETI, pour synthétiser les feuilles de route, suivre leur progression, mesurer les gains obtenus et partager ainsi une vision commune des transformations.

« Avec 70 projets internes, la feuille de route de transformation numérique gérée par notre DSI était devenue complexe à appréhender, tant par la volumétrie des projets que par la nécessité de prendre en compte des impondérables en cours d'année. Visiativ Transformer me permet de disposer d'une vision synthétique et toujours actualisée de la progression de notre feuille de route de transformation numérique. L'entreprise gagne en agilité pour ajuster la feuille de route au plus près de notre capacité de production. », précise Jean-Philippe HERZOG, Directeur général du Groupe VHM, qui a participé à la co-élaboration de la solution.

« Visiativ Transformer va permettre à l'ensemble de nos clients de piloter de manière sereine leurs feuilles de route stratégiques et d'en mesurer les gains. Cette nouvelle solution a représenté plus de deux années de R&D et de co-création avec nos clients ; le produit est disponible en mode SaaS et s'appuie sur notre nouveau socle technologique Visiativ Agora. » déclare Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ.

Visiativ Transformer est accessible en mode SaaS, par abonnement mensuel, avec 3 utilisateurs inclus et l'accès en lecture par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

1Selon une étude du cabinet McKinsey - https://www.mckinsey.com/capabilities/transformation/our-insights/common-pitfalls-in-transformations-a-conversation-with-jon-garcia#/

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing". Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs. Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

