MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Lyon, le 30 avril 2024 - 15h30. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Le Document d'enregistrement universel (URD) 2023 de Visiativ a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 avril 2024 sous le numéro D.24-0362.

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la société à l'adresse www.visiativ.comdans l'espace Investisseurs, rubrique « Documents financiers » et sur le site de l'AMF www.amf-france.org.

À PROPOS DE VISIATIV

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 25 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 277 M€ en 2023. Présent en France et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États- Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 500 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA PME-ETI.