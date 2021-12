Entrée de Visiativ dans l'indice Gaïa Research qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en matière de performance extra-financière

Note générale de 79/100 en 2021 contre 64/100 un an plus tôt

Lyon, le 16 décembre 2021 – 10h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Les résultats de la 13ème campagne Gaïa Rating ont permis de mesurer les nouveaux progrès accomplis par Visiativ en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). Pour la 1ère année, l'entreprise figure dans le classement Gaïa Research qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementale, sociale et en matière de gouvernance.

À l'issue de la campagne 2021, Visiativ a obtenu une note générale de 79/100, pour une note moyenne du benchmark sectoriel de Visiativ (73 sociétés affiliées au secteur Technologies de l'information) de 55/100. La note de Visiativ s'inscrit en nette progression sur cette campagne 2021, contre 66/100 lors de l'édition précédente et 50/100 en 2019. Visiativ se positionne parmi les sociétés les plus vertueuses et performantes sur le plan extra-financier, en se classant notamment en 10ème position des sociétés réalisant entre 150 M€ et 500 M€ de chiffre d'affaires (83 entreprises).

Gaïa Research évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 170 critères pour la France et 75 critères pour l'Europe, réparti en 4 piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes Externes (ESG-PPE). Sur l'ensemble des critères les notes de Visiativ sont en amélioration et s'inscrivent au-delà du benchmark sectoriel, en particulier sur les piliers Environnement (note Visiativ de 88/100 pour une note moyenne de la catégorie de 51/100) et Social (note Visiativ de 80/100 pour une note moyenne de la catégorie de 55/100).

Des objectifs extra-financiers à horizon 2023 alignés avec le plan CATALYST

Engagé dans une démarche extra-financière depuis maintenant plusieurs années, Visiativ a fait de la RSE un axe fort de sa stratégie d'entreprise. En lien avec le plan stratégique CATALYST, Visiativ renforce sa politique RSE pour répondre, au-delà des objectifs financiers, aux enjeux de développement de l'entreprise, à travers quatre axes :

Responsabilité - La responsabilité sociétale de Visiativ repose sur une démarche continue de transparence et d'intégrité auprès de l'ensemble de ses parties prenantes.

Empreinte sociétale & environnementale - Visiativ s'engage à mettre à contribution ses ressources humaines et financières pour mener des engagements sociétaux et environnementaux qui lui sont chers, tout particulièrement l'inclusion des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale, ou l'accès aux nouvelles technologies par l'éducation.

Expérience collaborateur - À travers des programmes engagés et inclusifs qui laissent une grande place à l'initiative et à l'engagement, l'expérience collaborateur contribue à l'épanouissement et à l'évolution des individus, et leur donne les moyens de construire un projet d'entreprise solide et ambitieux.

Ecosystème - Convaincu que l'union fait la force, Visiativ supporte et développe des initiatives qui fédèrent son écosystème, afin de créer de la valeur autour de l'innovation et répondre aux défis de demain.

Au même titre que pour ses objectifs financiers dans le cadre du plan CATALYST, Visiativ a défini de fortes ambitions extra-financières pour l'entreprise à travers les quatre axes de sa stratégie RSE, en fixant des objectifs SMART à horizon 2023.

Pour consulter le rapport RSE de Visiativ dans son intégralité et les objectifs SMART à horizon 2023, cliquez ici.

« Au nom du Comité exécutif de Visiativ et de l'ensemble des collaborateurs, nous sommes très fiers et heureux de l'entrée de Visiativ dans ce classement des 70 meilleures PME et ETI cotées françaises. Dans le cadre de notre démarche RSE, nos engagements ont pour objectif d'enraciner Visiativ comme une entreprise citoyenne et de soutenir des projets en mettant les compétences et l'expertises de nos collaborateurs au service de structures à vocation sociale et sociétale. Plus que jamais, nous croyons fermement en l'entreprise responsable, ouverte, et durable, embarquant le collectif. », commente Grégory Jourdan, Directeur général adjoint Ressources Humaines & RSE.

Agenda financier

Événements Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 Mercredi 26 janvier 2022 Résultats annuels 2021 Mercredi 23 mars 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 190 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACTS INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACTS PRESSE ECONOMIQUE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymttZ5pnYpvFl5ybk8psbGNqnG9ik2GdbJWayWJvaszGcJ6VmW6Sm8eaZnBjmWVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72403-visiativ-cp-gaia-research-2021-16122021-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews