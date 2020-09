Visiativ : Senda Bouchrara rejoint Visiativ en tant que Directrice générale adjointe Offre, Transformation et Innovation

Lyon, le 10 septembre 2020 – 07h30. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Afin d'accompagner la transformation du Groupe et l'exécution du plan stratégique CATALYST 2023, Visiativ est heureux d'annoncer la nomination de Senda Bouchrara au poste de Directrice générale adjointe en charge de l'Offre, de la Transformation et de l'Innovation. Senda Bouchrara rejoint le Comité exécutif ainsi que le Comité stratégique de Visiativ.

Ingénieure en informatique de l'Université de Technologie de Compiègne et diplômée d'un Master en Finance de l'IAE de Paris, Senda débute sa carrière en tant que consultante chez Altran en 2001, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, avant de devenir en 2004 Responsable d'un centre de profit en finance.

En 2007, Senda Bouchrara rejoint Exane, société de bourse où elle pilote des projets transverses d'efficience opérationnelle pour le compte de la Direction générale. Elle intègre ensuite l'Inspection Générale du Groupe dont elle deviendra Directrice par la suite.

À partir de 2015, elle intègre l'éditeur de logiciels CEGID pour occuper la fonction de Directrice exécutive en charge de la Performance et de la Transformation. Elle sera ensuite en charge de la définition du nouveau plan stratégique et du pilotage du plan de transformation associé avant d'être nommée Directrice des Services du Groupe en 2018.

En janvier 2020, elle fonde et dirige Stratécience, cabinet de conseil en stratégie et en efficience opérationnelle.

Forte de près de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes technologiques et de logiciels, Senda mettra son expertise afin de garantir la réussite de la transformation de Visiativ dans le cadre du plan CATALYST 2023.

Senda sera également en charge de la stratégie de l'offre, de la R&D et de l'innovation, ainsi que de l'activité des Services de Visiativ avec deux objectifs : servir l'expérience clients et renforcer la proposition de valeur en proposant une offre adaptée et innovante.

Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, commente :

« Les compétences de Senda reconnues à la fois dans le secteur du numérique et de l'ingénierie et ses solides connaissances financières et opérationnelles seront un véritable atout pour Visiativ. Nous sommes très heureux d'accueillir Senda qui occupera un poste clé au sein du Comité exécutif renouvelé du Groupe. »

Senda Bouchrara, Directrice générale adjointe en charge de l'Offre, la Transformation et l'Innovation de Visiativ, déclare :

« Le contexte actuel inédit est très favorable à l'accélération de la transformation numérique des PME et ETI.

Visiativ a, de par son expertise dans le conseil opérationnel, dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles et, de par ses équipes engagées, un positionnement unique pour accélérer l'innovation et la transformation digitale des entreprises.

C'est donc avec fierté et enthousiasme que je rejoins l'aventure Visiativ pour contribuer activement à l'atteinte des objectifs ambitieux du nouveau plan stratégique CATALYST 2023. »

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACTS INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACTS PRESSE ECONOMIQUE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmycacZvaJnGnmtsaMppm2GYaWhjlmXGa5bGmmFxlMiYZ5xml5dnnJWYZm9lnmdr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64925-visiativ-cp-nomination-senda-bouchrara-10092020_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews