Visiativ : Senda Bouchrara rejoint Visiativ en tant que Directrice générale adjointe Offre, Transformation & Innovation

Visiativ a, de par son expertise dans le conseil opérationnel, dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles et, de par ses équipes engagées, un positionnement unique pour accélérer l'innovation et la transformation digitale des entreprises.

Les compétences de Senda reconnues à la fois dans le secteur du numérique et de l'ingénierie et ses solides connaissances financières et opérationnelles seront un véritable atout pour Visiativ. Nous sommes très heureux d'accueillir Senda qui occupera un poste clé au sein du Comité exécutif renouvelé du Groupe. »

Senda sera également en charge de la stratégie de l'offre, de la R&D et de l'innovation, ainsi que de l'activité des Services de Visiativ avec deux objectifs : servir l'expérience clients et renforcer la proposition de valeur en proposant une offre adaptée et innovante.

C'est donc avec fierté et enthousiasme que je rejoins l'aventure Visiativ pour contribuer activement à l'atteinte des

objectifs ambitieux du nouveau plan stratégique CATALYST 2023. »

À PROPOS DE VISIATIV

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 203 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis,Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE Lydia JOUVAL ACTUS ACTUS Communication Externe Mathieu OMNES Serena BONI Tél. : 04 78 87 29 29 Tél. : 01 53 67 36 92 Tél. : 04 72 18 04 92 lydia.jouval@visiativ.com momnes@actus.fr sboni@actus.fr

